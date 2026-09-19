La "Marcha de la bronca" tuvo su expresión en Bahía Blanca

La movilización "Marcha de la bronca" convocada por organizaciones de izquierda se realizó la tarde de este sábado en Bahía Blanca con la participación de distintos gremios, y otras agrupaciones.

La convocatoria fue impulsada desde la Asamblea Abierta de Bahía Blanca y adhirieron gremios educativos, grupos estudiantiles y partidos políticos. Fue parte de la protesta que se realizó en otras partes del país.

Las consignas de la marcha fueron "unidad para luchar con el pueblo en las calles", "la deuda es con el pueblo", "derrotemos el plan de Milei y los responsables del ajsute y la entrega".

#BahíaBlanca

😡✊️MARCHA DE LA BRONCA @prensaobrera

En el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general. pic.twitter.com/gfDqSPRn5t — PO Bahia Blanca (@POBahiaBlanca) September 19, 2026

La movilización se realizó alrededor de la Plaza y estuvo encabezada por el colectivo de discapacidad y una bandera con la consigna "Derrotemos en las calles a Milei y los ajustadores”.