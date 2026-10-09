Conicet lanzó un videojuego para aprender cómo trabajan los científicos

El Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Sur (UNS), desarrolló un videojuego educativo que busca acercar el trabajo científico a la comunidad a través de una experiencia interactiva.

La propuesta, denominada “EL CERZOS, un juego de científicos”, fue creada por Cristian Gallo, doctor en Ciencias de la Computación y profesional del instituto, junto con distintos equipos de investigación. Para su desarrollo se utilizaron herramientas gratuitas de inteligencia artificial, recursos digitales y contenidos científicos.

“La idea surgió de buscar una manera diferente de contar qué hacen los científicos. En lugar de explicar el trabajo de investigación, pensamos en poner al jugador en ese lugar y que pueda experimentar, aunque sea de manera simplificada, algunas de las actividades que forman parte de una carrera científica”, explicó Gallo.

El juego comienza cuando el participante se inscribe en un doctorado en el CERZOS. Desde ese momento, deberá recorrer diferentes escenarios, recolectar muestras y conseguir recursos para avanzar en su formación como investigador.

Durante el recorrido aparecen ecosistemas de pastizal, tarántulas autóctonas y hongos asociados con plantas silvestres y cultivos, entre otros elementos relacionados con las investigaciones que se realizan en el instituto.

Además de superar obstáculos, los jugadores deberán responder preguntas y producir trabajos científicos para progresar en una representación simplificada de la Carrera del Investigador Científico del CONICET.

El videojuego también cuenta con una guía educativa interactiva que reúne información sobre organismos, plantas, hongos, suelos y otros temas científicos. Su consulta resulta necesaria para resolver las preguntas que aparecen durante la aventura.

“Una de las cosas que nos interesaba era que el jugador no pudiera simplemente pasar los niveles sin involucrarse con los contenidos. La guía tiene información que después necesita utilizar dentro del juego, por eso leer y buscar información se vuelve parte de la propia experiencia”, señaló su creador.

Desde el CERZOS aclararon que los personajes y escenarios son ficticios y que la propuesta no pretende reproducir completamente la actividad científica, sino ofrecer una herramienta didáctica para conocer algunas de sus principales tareas y desafíos.

La iniciativa forma parte de las más de 70 actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el CONICET Bahía Blanca, que se desarrolla del 5 al 16 de octubre.

El videojuego es gratuito y puede utilizarse desde cualquier navegador, sin necesidad de instalar programas. También cuenta con una guía interactiva para ampliar los conocimientos sobre las investigaciones que se desarrollan en el instituto.

Fuente: Conicet Bahía Blanca