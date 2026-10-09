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Dos detenidos por al menos cinco robos con inhibidores: se recuperó parte del botín
Fueron capturados en un allanamiento realizado en el barrio Noroeste.
Dos hombres de 41 años fueron detenidos este viernes durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrios Noroeste, en el marco de una investigación por al menos cinco robos cometidos mediante la utilización de inhibidores de señal en el microcentro.
El procedimiento estuvo a cargo del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera y permitió detener a Rubén Giannini y Emiliano Sebastián Armani, quienes fueron identificados gracias al análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testigos y distintas tareas de vigilancia.
En ese marco también intervino el Centro Único de Monitoreo (CeUM), cuyas imágenes permitieron a los investigadores advertir un presunto modus operandi que se repetía en distintos hechos.
A partir de los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías Nº1 autorizó el allanamiento de un inmueble ubicado en Catamarca al 200. Según pudo saber esta redacción, no se descarta que estén involucrados en otros tres hechos más.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintos objetos que, según la investigación, habrían sido sustraídos en al menos cinco hechos, además del dispositivo inhibidor presuntamente utilizado.
Ambos hombres quedaron a disposición de la UFIJ Nº7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que interviene en la causa.
Armani cuenta con antecedentes penales, y recién hace dos meses salió de la cárcel, donde pagaba condena por robo agravado.
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