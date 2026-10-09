El Gobierno modificó las tarifas aeroportuarias y dolarizó un cargo de los pasajes internos

El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina que establece un aumento y la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) correspondiente a los vuelos de cabotaje.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y comenzará a regir 60 días después de su publicación, por lo que los nuevos valores se aplicarán desde diciembre.

Actualmente, el cargo para los pasajeros que realizan vuelos nacionales tiene un máximo de $5.685, equivalente a unos US$3,70. Con la modificación pasará a fijarse directamente en US$9. La TUA forma parte habitualmente del precio final de los pasajes, por lo que su equivalente en pesos dependerá del tipo de cambio utilizado al momento del cobro.

Según explicó el organismo, la dolarización tiene como objetivo “preservar la estabilidad del valor de la contraprestación, evitar adecuaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión”.

En tanto, la tasa correspondiente a vuelos internacionales permanecerá congelada en US$57, mientras que habrá una reducción para los servicios regionales de hasta 1.000 kilómetros. En esos casos, bajará de US$57 a US$25,16, una disminución del 56% impulsada para fomentar la conectividad y el turismo.

El nuevo esquema también incorpora a las tarifas generales una rebaja del 30% en los cargos de aterrizaje y estacionamiento internacional que hasta ahora funcionaba como bonificación condicionada al cumplimiento de los pagos por parte de las aerolíneas.

Los cambios forman parte de la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina. La concesión de 35 terminales fue extendida hasta 2049, con posibilidad de otros siete años, a cambio de inversiones adicionales por US$600 millones hasta fines de 2031.

La empresa administra, entre otras, las terminales de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba y concentra cerca del 90% del tráfico aéreo nacional. El acuerdo busca, según el Ejecutivo, recomponer la ecuación económica y financiera del contrato. La resolución también aclara que la proyección financiera hasta 2056 “por sí sola” no representa una nueva extensión de la concesión.

Con información de Clarín