Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso

Un hombre detenido el martes por la noche tras protagonizar un incidente en un restaurante céntrico volvió a ser arrestado este miércoles, pocas horas después de recuperar la libertad. El motivo fue que regresó al mismo establecimiento pese a tener una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer agredida durante el primer episodio.



Se trata de César Oscar Obregón, de 35 años, quien fue arrestado alrededor de las 20:45 por efectivos de la Policía Local (UPPL), después de que un llamado al 911 alertara sobre su presencia en El Bodegón Vito Corleone, ubicado en avenida Colón al 72.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron al hombre y, tras consultar sus datos en el sistema informático policial, comprobaron que tenía vigente una restricción de acercamiento hacia una mujer de 42 años, quien fue víctima de su agresión la noche del martes.

La disposición judicial había sido dictada en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas del día anterior. Ante el incumplimiento de la medida, Obregón fue nuevamente detenido, esta vez acusado de desobediencia.

Obregón es exempleado del restaurant y la noche del martes, en medio de un reclamo vinculado con una presunta deuda salarial, agredió a una mujer, amenazó con incendiar el establecimiento y con matar al propietario del comercio.