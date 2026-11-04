Destacada A
Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso
Violó una orden de restricción de acercamiento a la mujer que agredió anoche.
Un hombre detenido el martes por la noche tras protagonizar un incidente en un restaurante céntrico volvió a ser arrestado este miércoles, pocas horas después de recuperar la libertad. El motivo fue que regresó al mismo establecimiento pese a tener una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer agredida durante el primer episodio.
Se trata de César Oscar Obregón, de 35 años, quien fue arrestado alrededor de las 20:45 por efectivos de la Policía Local (UPPL), después de que un llamado al 911 alertara sobre su presencia en El Bodegón Vito Corleone, ubicado en avenida Colón al 72.
Al arribar al lugar, los uniformados identificaron al hombre y, tras consultar sus datos en el sistema informático policial, comprobaron que tenía vigente una restricción de acercamiento hacia una mujer de 42 años, quien fue víctima de su agresión la noche del martes.
La disposición judicial había sido dictada en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas del día anterior. Ante el incumplimiento de la medida, Obregón fue nuevamente detenido, esta vez acusado de desobediencia.
Obregón es exempleado del restaurant y la noche del martes, en medio de un reclamo vinculado con una presunta deuda salarial, agredió a una mujer, amenazó con incendiar el establecimiento y con matar al propietario del comercio.
Murió París "Chiche" Senesi, histórico dirigente social, deportivo y político bahiense
Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso
Corralito y corridas en Paraguay por la quiebra de uno de los mayores bancos privados
Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con la extrema derecha española
Comerciantes bahienses sobre la suspensión de embargos a las pymes: "Se ve como un alivio"
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Detienen al exempleado de un restaurante: hirió a una mujer y amenazó con incendiar el local
-
Noticias B16 horas ago
Atacó a policías con una botella de cerveza: tuvieron que disparar al aire para detenerlo
-
Noticias B15 horas ago
ABSA informó que comenzaron los trabajos en el acueducto de Brandsen
-
El Tiempo17 horas ago
La lluvia se retira de Bahía y el sol vuelve a brillar: a cuánto llegaría la máxima
-
Noticias B16 horas ago
Por qué sugieren pasar una bola de papel aluminio por la parrilla antes del asado: qué efecto tiene
-
Espectáculos13 horas ago
Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa
-
Noticias B6 horas ago
Multas de tránsito más caras: cuánto cuesta manejar sin VTV o pasar en rojo
-
Espectáculos17 horas ago
MasterChef Celebrity tuvo a su quinto eliminado en una gala cargada de emoción