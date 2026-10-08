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ChangoMâs cerró su mes aniversario con el sorteo de 480 órdenes de compra
La cadena de supermercados finalizó la celebración de su "CumpleMâs" con la entrega de premios por más de $240 millones. La promoción se desarrolló durante septiembre en sucursales de todo el país y a través de su plataforma digital.
Contenido patrocinado. ChangoMâs concluyó los festejos por su aniversario con un último sorteo de 480 órdenes de compra, por un valor total de $120 millones, destinado a los clientes que participaron de la promoción "CumpleMâs" durante septiembre.
La iniciativa se desarrolló en las sucursales de ChangoMâs, Mâs Go, MâsFarma y MâsAutocenter de todo el país, además de la plataforma de comercio electrónico MâsOnline.
El sorteo se realizó en las oficinas de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público y con la presencia de representantes de GDN Argentina. La conducción estuvo a cargo de Gonzalo "Gonzalito" Rodríguez y la transmisión pudo seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la empresa.
Durante la campaña, los clientes obtenían una posibilidad de participar por cada $5.000 de compra, con chances adicionales al adquirir productos de marcas adheridas.
Además, quienes formaban parte del programa de beneficios MâsClub duplicaban sus oportunidades de resultar ganadores, mientras que las operaciones efectuadas mediante la tienda digital triplicaban las posibilidades.
Con este último sorteo, ChangoMâs completó la entrega de más de $240 millones en premios a lo largo de su mes aniversario.
Desde la compañía destacaron que la propuesta buscó reconocer la fidelidad de sus clientes y fortalecer el vínculo con las comunidades donde tiene presencia, tanto a través de sus locales físicos como de sus canales digitales.
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