El CyberMonday cerró con una caída del 20% en las ventas y casi 100 empresas menos

El CyberMonday 2026 dejó señales de debilidad en el consumo argentino. Aunque se vendieron más productos que el año pasado, la facturación registró una caída real del 20%, mientras que también disminuyeron la cantidad de operaciones y las empresas participantes.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento generó ventas por $682.185 millones, un incremento nominal del 6,7% respecto de 2025. Con una inflación interanual del 33,4%, ese aumento se traduce en una caída real del 20% en la facturación.

Aún así, para las marcas participantes, las ventas del evento equivalieron a 15 días de facturación habitual, es decir, medio mes de ingresos concentrado en tres jornadas.

Durante las tres jornadas se concretaron casi 6,5 millones de operaciones, un 7,1% menos que el año anterior. En contraste, se comercializaron más de 14,6 millones de productos, lo que representa un crecimiento del 20,7%.

El ticket promedio alcanzó los $105.039, con una suba nominal del 14,2%, aunque en términos reales disminuyó un 14,4%.

Andrés Zaied, presidente de la CACE, explicó: “Estos resultados nos muestran un consumidor que sigue apostando por el canal digital, pero de una manera mucho más estratégica”.

El dirigente agregó: “Los datos reflejan un incremento en la cantidad de unidades vendidas pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca pero no por encima de la inflación promedio”.

Entre las categorías destacadas aparecieron las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo. En cambio, productos de mayor valor, como televisores y aires acondicionados, registraron importantes retrocesos.

Otro dato relevante fue la menor participación empresarial: las marcas adheridas pasaron de casi 900 a aproximadamente 800, una reducción cercana a las 100 compañías.

Con información de Infobae