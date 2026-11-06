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Recapturan a la mujer que había huido de la comisaría tras pedir ir al baño
Fue hallada en plena vía pública. La mujer, de 36 años, había logrado quitarse las esposas y escapar por los patios de la Cuarta.
La Policía logró recapturar este viernes a la mujer de 36 años que anoche se había escapado de la Comisaría Cuarta de Villa Mitre, después de pedir permiso para ir al baño y aprovechar esa circunstancia para darse a la fuga.
Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, fue localizada esta mañana en plena vía pública, en la intersección de Ángel Della Valle y Rafael Obligado, luego de un exhaustivo rastrillaje de búsqueda que se había puesto en marcha tras su escape.
El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando la mujer, que se encontraba detenida desde el miércoles por una causa de hurto, solicitó ir al sanitario de la dependencia policial. En esas circunstancias, logró quitarse las esposas y escapar a través de los patios de la comisaría, sin que los efectivos pudieran impedir su salida.
Tras advertir lo sucedido, la Policía activó el protocolo correspondiente para intentar localizarla y concretar nuevamente su detención. Finalmente, la búsqueda concluyó este viernes con su recaptura, en el sector de Ángel Della Valle y Rafael Obligado, después de permanecer varias horas prófuga.
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