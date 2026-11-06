Vuelven a liberar al acusado de balear al sindicalista: creen que la Policía armó la causa

Luciano Oscar Durand, el hombre de 50 años que había sido detenido en dos oportunidades por el ataque a balazos contra el dirigente sindical Luis Pérez, recuperó nuevamente la libertad en medio de graves sospechas sobre la actuación de los policías que intervinieron en la investigación inicial.

El caso dio un giro después de que surgieran indicios de que las primeras actuaciones policiales podrían contener información falsa y que algunas de las pruebas utilizadas para vincular al acusado con el hecho habrían sido incorporadas de manera irregular.

Una de las principales sospechas apunta a que la motocicleta identificada en las cámaras de seguridad pudo haber sido presentada como perteneciente a Durand sin que existieran elementos suficientes para vincularlo con ese vehículo. Incluso se investiga la posibilidad de que lo hayan hecho vestir con prendas similares a las utilizadas por el verdadero autor del disparo.

Estas hipótesis todavía deben ser esclarecidas judicialmente y no existe, por el momento, una conclusión definitiva sobre la eventual manipulación de pruebas.

Las dudas comenzaron a tomar fuerza a partir de la aparición de nuevas imágenes de seguridad que contradicen aspectos centrales del procedimiento policial realizado el 29 de octubre en Ingeniero White.

Según publicó La Nueva, la defensa de Durand, encabezada por el abogado Valentín Fernández, presentó una filmación que mostraría que la detención se produjo en un lugar y horario distintos a los consignados por los efectivos en el acta oficial.

El documento policial indicaba que el sospechoso había intentado escapar en una motocicleta y posteriormente se resistió a su detención. Sin embargo, las imágenes incorporadas al expediente mostrarían que fue interceptado sin ofrecer resistencia, cuando no circulaba en moto y llevaba ropa diferente de la descripta por los uniformados.

Las contradicciones alcanzan también al horario del procedimiento. Mientras el acta lo situaba alrededor de las 21.40, los videos ubicarían el arresto poco después de las 20.

A esto se sumaron diferencias entre los testimonios de 2 de los policías que participaron en las primeras actuaciones, quienes fueron sometidos a un careo ante la Fiscalía.

Ahora, la investigación busca determinar si existió una maniobra deliberada para construir pruebas contra Durand, además de establecer quién fue realmente el responsable del disparo contra el dirigente gremial.

La causa por el ataque continúa con la participación de otro sector de la fuerza policial, que intervino en la obtención de nuevos registros de seguridad. Paralelamente, se apunta a investigar la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de las actuaciones iniciales, ante la posibilidad de que se hayan incorporado datos falsos al expediente.

El episodio que originó la investigación ocurrió el 28 de octubre, cuando Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, fue sorprendido por un hombre que llegó en motocicleta hasta su vivienda de Pedro Pico al 1500.

El atacante descendió del vehículo, le disparó en una rodilla y escapó sin sustraerle ninguna pertenencia.

Durand había sido detenido inicialmente el jueves 29, pero recuperó la libertad al día siguiente. El domingo 1 de noviembre volvió a quedar arrestado por orden judicial, después de que la Fiscalía incorporara nuevos elementos vinculados con el arma utilizada.

Sin embargo, los cuestionamientos a las pruebas reunidas y las contradicciones detectadas en el procedimiento policial cambiaron nuevamente el escenario.

La nueva liberación de Durand abre así una etapa decisiva para la causa, que no solo deberá avanzar en la identificación del responsable del ataque a Pérez, sino también esclarecer si hubo efectivos policiales que alteraron deliberadamente las circunstancias de una detención para sostener una acusación.