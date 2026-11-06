Mejora el tiempo en Bahía, pero llega el viento del sur y baja la temperatura

Después de las lluvias y tormentas que afectaron durante la madrugada a Bahía Blanca y la región, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar progresivamente este viernes, aunque se espera un aumento en la intensidad del viento y un importante descenso de la temperatura.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó en La Brújula 24 que la etapa de mayor inestabilidad ya quedó atrás y que, durante las próximas horas, la nubosidad irá disminuyendo lentamente.

"No es que va a despejar muy rápido, pero de a poquito sí se va a ir retirando toda la nubosidad y vamos a ir teniendo mejores condiciones de tiempo", señaló el especialista.

Sin embargo, advirtió que el viento del sudoeste cobrará intensidad a medida que avance la jornada, con velocidades sostenidas de entre 30 y 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 40 o 45 kilómetros por hora.

En Monte Hermoso, las condiciones serán similares, aunque con viento algo más intenso. De Benedictis aclaró que no se trata de una situación extrema, pero recomendó prestar atención a las ráfagas durante el día.

El ingreso de aire más fresco también provocará un descenso térmico considerable respecto del jueves. Para este viernes se espera una temperatura máxima de entre 20 y 21 grados, en un contexto de progresiva estabilización atmosférica.

El momento más frío de la semana llegará durante la mañana del sábado, cuando los termómetros podrían marcar apenas 4 o 5 grados. No obstante, el panorama cambiará rápidamente con el correr de las horas.

"Después repunta. Mañana por la tarde, con el cielo mayormente despejado, vamos a estar hablando de una máxima en el orden de los 26 grados", anticipó el meteorólogo.

La recuperación de las temperaturas estará vinculada con la rotación del viento hacia el sector norte a partir del sábado por la tarde, lo que favorecerá el ingreso de aire más cálido.

De esta manera, el domingo y el lunes se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado y marcas térmicas en ascenso.

"Un panorama bastante variable, pero lo más significativo es que ya empiezan a mejorar las condiciones", concluyó De Benedictis, quien destacó que el viento de este viernes ayudará a desplazar la humedad acumulada durante las últimas horas.