Los almohadones en el sillón pasan de moda: la tendencia que se impondrá en 2027

Los clásicos almohadones, que durante años fueron protagonistas de la decoración de los sillones, comienzan a perder terreno frente a una nueva tendencia que se perfila para 2027. La propuesta busca crear ambientes más elegantes y ordenados, con menos accesorios y mayor protagonismo de los muebles.

Según publicó Canal 26, el cambio responde al avance del denominado minimalismo cálido, un estilo que combina espacios sencillos, colores neutros y materiales naturales, pero sin resignar comodidad ni personalidad.

En lugar de acumular almohadones de diferentes tamaños, estampados y tonalidades, la nueva corriente propone elegir sillones que se destaquen por su propio diseño. Los modelos con respaldos envolventes, apoyabrazos redondeados y líneas curvas ganan protagonismo porque permiten aportar sofisticación sin necesidad de incorporar demasiados elementos decorativos.

La nueva tendencia apuesta por espacios más despejados. Foto: Foto: Gemini

Los tapizados también adquieren un papel fundamental. Materiales como el lino, el terciopelo y los tejidos con relieve permiten sumar textura y profundidad visual, incluso cuando se utilizan colores sobrios. Entre las tonalidades recomendadas aparecen el beige, arena, crudo, gris cálido y diferentes variantes de marrón.

Otra de las alternativas que comienza a imponerse es el uso de mantas livianas confeccionadas con algodón, lana o fibras naturales. Colocadas sobre uno de los apoyabrazos, permiten generar una sensación acogedora sin recargar visualmente el ambiente.

La tendencia también propone trasladar parte de la decoración hacia las mesas auxiliares. Estos muebles, fabricados en madera, piedra o metal, pueden utilizarse para exhibir libros, lámparas y pequeños objetos de cerámica, evitando concentrar todos los accesorios sobre el sillón.

Sin embargo, adoptar este estilo no significa tener que renovar completamente el living ni deshacerse de los almohadones existentes. Una opción sencilla consiste en reducir su cantidad y conservar apenas 1 o 2 que combinen con el tapizado y el resto del mobiliario.

También se recomienda evitar la mezcla excesiva de estampados y mantener una paleta cromática equilibrada, con predominio de tonos tierra, blanco cálido y gris topo.

De esta manera, la decoración que se proyecta para 2027 busca recuperar la importancia de los muebles y aprovechar mejor los espacios disponibles. La premisa es sencilla: menos accesorios, materiales de calidad y una distribución que permita conseguir ambientes modernos, confortables y visualmente más despejados.