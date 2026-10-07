Paro provincial de ATE: este miércoles se verá afectado el dictado de clases en Bahía

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este miércoles un paro por 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales y el pase a planta permanente del personal que continúa bajo diferentes modalidades de contratación.

La medida tendrá impacto en distintas áreas de la administración pública bonaerense, aunque uno de los sectores más afectados será el educativo debido a que ATE representa a una parte importante de los auxiliares que se desempeñan en las escuelas.

En los establecimientos donde la adhesión impida garantizar las tareas de limpieza, higiene y funcionamiento, las autoridades podrán suspender las actividades. Por ese motivo, el alcance dependerá de la situación particular de cada institución y se espera que numerosas escuelas no tengan clases durante la jornada.

En Bahía Blanca, la Sección Educación de ATE confirmó su participación en la protesta, por lo que se prevén escuelas cerradas o con inconvenientes para desarrollar normalmente las actividades. Con esta medida, el calendario escolar local acumulará 26 jornadas afectadas durante 2026 por paros, asambleas y otras acciones gremiales.

“La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores”, expresó el sindicato al anunciar la protesta, que tiene entre sus principales reclamos “salarios dignos” y el “pase a planta permanente”.

Desde ATE sostuvieron además que “el salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida” y reclamaron al Gobierno nacional el envío de recursos que, según la organización, mantiene pendientes con la provincia de Buenos Aires. El gremio planteó que esos fondos repercuten directamente “en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo”.

La protesta incluirá una movilización hacia la Legislatura bonaerense. Entre los pedidos también figura la creación de los cargos necesarios para incorporar a planta permanente a empleados que actualmente se encuentran como becarios, contratados o bajo otras modalidades consideradas precarias.

ATE también viene reclamando una recomposición salarial y mayores recursos para las áreas consideradas críticas. La medida se produce además después de la reapertura de la negociación paritaria entre los trabajadores estatales y el Gobierno provincial, cuyo primer encuentro terminó sin una oferta salarial concreta.

El paro también podrá generar una reducción en la atención de organismos provinciales y centros de salud, aunque en hospitales se mantendrán las guardias mínimas y la atención de urgencias.