Bordoni, después del cierre de la papelera: "No tiene precedentes para el pueblo"

La intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, expresó su angustia y preocupación por el cierre definitivo de Papelera del Sur, una empresa con más de 60 años de actividad que dejó sin empleo a unos 160 trabajadores. La jefa comunal advirtió que la decisión tendrá graves consecuencias para la economía local y cuestionó las políticas del Gobierno nacional, especialmente la apertura de importaciones.

"Hay mucha bronca, impotencia, desolación. La realidad es que es una industria que hace más de 60 años que está acá en la localidad, la única que tenemos. Es tremendo que de la noche a la mañana 160 familias queden en la calle", manifestó Bordoni. La intendenta remarcó que el impacto excede ampliamente a los empleados de la fábrica, debido a la importancia que tiene la actividad papelera para distintos sectores de la comunidad.

"Estamos hablando de que la economía de nuestra localidad se va a ver afectada en todo sentido. Los chicos del taller protegido, que son personas con discapacidad, también le vendían el papel a esta empresa. Comercios que van a dejar de vender, gomerías que van a dejar de trabajar, hay muchas cosas", enumeró.

En ese sentido, reconoció las dificultades que enfrentará el Municipio para dar respuesta a semejante pérdida de puestos laborales. "Seamos sinceros, de la noche a la mañana Tornquist no puede crear 160 empleos para que esta gente pueda tenerlos. Es tristísimo lo que estamos viviendo", sostuvo.

Bordoni también reveló que el cierre la afecta personalmente, ya que su marido trabaja en la papelera y deberá buscar alternativas laborales fuera de la ciudad. "Soy parte de familias papeleras,acá nos conocemos todos. Las amigas de mi hija en el colegio tienen familiares papeleros. Vos te cruzás en la calle y sabés la realidad de la gente", relató.

La jefa comunal responsabilizó a las políticas económicas nacionales por la situación que atraviesa la industria y consideró que el cierre representa un hecho sin precedentes para la localidad. "La papelera pasó por muchos gobiernos, muchos colores políticos, y no cerró en esas condiciones. Cierra ahora, con políticas de ahogamiento y una apertura feroz de las importaciones. Es increíble", cuestionó.

Además, señaló que la empresa no se encuentra en una situación de quiebra y que la decisión de abandonar la producción estaría vinculada con un cambio en su modelo de negocios. "Es una empresa que no presentó quiebra. Lo único que está haciendo es decir que quieren ser importadores. Se quedaron con las impresiones y cierran lo que genera la materia prima de esa empresa", explicó.

En medio de la incertidumbre, Bordoni confirmó que este viernes, a las 11, está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que se intentará encontrar una alternativa que permita preservar las fuentes laborales.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo. Espero que la empresa se pueda presentar, que pueda hablarnos, que nos pueda decir. Vamos a buscar alternativas para que estas familias puedan sostenerse y no quedarse sin trabajo", aseguró. La intendenta también advirtió sobre las dificultades de atraer nuevas inversiones al distrito en el actual contexto económico.

"Uno insiste en que puedan venir empresas acá a trabajar, hacemos todos los esfuerzos, pero la realidad es que con estas políticas económicas, ¿qué empresa va a querer venir a nuestro distrito? No vinieron en más de 60 años, no van a venir ahora con esta política", expresó.

Finalmente, insistió en que el cierre de Papelera del Sur representa un golpe histórico para Tornquist y aseguró que el Municipio continuará acompañando a los trabajadores. "Es como salir a la calle y no poder pensar en otra cosa que en esas familias, en esa gente que no tiene una respuesta. Desde acá vamos a intentar no bajar los brazos y acompañar hasta último momento. Creo que no tiene precedentes en la historia del pueblo", concluyó.