Messi publicó un emotivo mensaje tras su despedida: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Lionel Messi volvió a expresarse luego de su despedida de la Selección argentina y publicó este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que reconoció que ya extraña vestir la camiseta albiceleste.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram, un día después de cerrar su historia con el seleccionado.

Messi definió su recorrido como “un camino increíble”, atravesado por alegrías y momentos difíciles, y aseguró que cada etapa terminó valiendo la pena. “Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, admitió.

En uno de los pasajes más personales, agradeció especialmente a su familia por haberlo acompañado durante toda su carrera, sobre todo en los momentos más complejos.

También tuvo palabras para sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que compartieron con él las distintas etapas dentro de la Selección.

En su mensaje apareció además una referencia especial a Diego Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó.

Messi extendió el agradecimiento a los clubes en los que desarrolló su carrera por haber respetado siempre su compromiso con la Argentina y permitirle priorizar cada convocatoria con la Selección.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró el capitán, en otro mensaje cargado de emoción tras ponerle punto final a su etapa con la celeste y blanca.