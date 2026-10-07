La industria cayó 3,2% interanual en agosto y acumula una baja de 2,7% en 2026

La actividad industrial volvió a mostrar números negativos en agosto. El Índice de Producción Industrial manufacturero cayó 3,2% en comparación con el mismo mes de 2025, según informó este miércoles el INDEC.

Con ese resultado, la producción manufacturera acumula en los primeros ocho meses del año una contracción de 2,7% frente al mismo período de 2025.

En la comparación mensual, sin embargo, el panorama fue distinto: la serie desestacionalizada registró una suba de 1,9% respecto de julio. En cambio, la serie tendencia-ciclo mostró una disminución de 0,6%.

El retroceso interanual fue generalizado. Once de las 16 divisiones relevadas presentaron caídas en agosto, con fuertes bajas en maquinaria y equipo (-24%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-20,6%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%).

También se registraron descensos en productos de tabaco (-14,3%), productos de metal (-9,6%), productos textiles (-9,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-8,8%), caucho y plástico (-7%) y productos minerales no metálicos (-6,8%).

A ese grupo se sumaron muebles y colchones, con una baja de 5,1%, mientras que alimentos y bebidas tuvo una variación negativa de 0,2%.

Del otro lado, cinco sectores lograron crecer en la comparación interanual. El mayor aumento correspondió a otro equipo de transporte, con una mejora de 12,1%.

También avanzaron refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%), sustancias y productos químicos (4%), industrias metálicas básicas (3,3%) y madera, papel, edición e impresión (2,3%).

El informe del INDEC muestra así que, pese al repunte mensual de agosto, la industria sigue operando por debajo de los niveles del año pasado y mantiene un saldo negativo en lo que va de 2026.