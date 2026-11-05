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Básquet local: cuatro equipos se juegan los últimos dos lugares en los cuartos de final
La Liga de Oro tendrá esta noche dos partidos decisivos desde las 21. Liniers recibirá a Alem y Olimpo enfrentará a Estudiantes, en el comienzo del play-in que completará el cuadro de playoffs.
La Liga Bahiense de Oro comenzará este jueves la disputa del play-in, con cuatro equipos que buscarán quedarse con los últimos dos lugares disponibles para los cuartos de final del segundo tramo de la temporada.
Desde las 21, Liniers (7º) recibirá a Alem (8º), mientras que Olimpo (9º) enfrentará a Estudiantes (10º), en dos encuentros que marcarán el futuro de sus protagonistas en la competencia.
El ganador del cruce entre Liniers y Alem conseguirá directamente el séptimo puesto de clasificación y se convertirá en rival de Napostá, que terminó segundo en la fase regular.
El perdedor tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes, cuando reciba al vencedor de Olimpo-Estudiantes. De ese enfrentamiento saldrá el octavo y último clasificado, que deberá medirse con Estrella, el mejor equipo de la etapa regular.
Los cuartos de final comenzarán el jueves 12 de noviembre, con series al mejor de tres partidos.
Además de los cruces que se definirán mediante el play-in, ya están confirmados los enfrentamientos entre Bahiense del Norte (3º) y Villa Mitre (6º), y Pueyrredón (4º) frente a Pacífico (5º).
En paralelo, también comenzará a resolverse la permanencia en la máxima categoría del básquetbol local.
Barrio Hospital (11º) e Independiente (12º) iniciarán el lunes una serie al mejor de cinco encuentros, que determinará cuál de los dos equipos perderá la categoría.
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