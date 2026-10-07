El consejo de los expertos antes de comprar carne picada y reducir riesgos

Comprar carne picada parece una tarea sencilla, pero los especialistas advierten que la forma en la que se adquiere puede marcar una diferencia en materia de frescura y seguridad alimentaria.

Un carnicero difundió a través de las redes sociales una recomendación que generó repercusión: evitar, siempre que sea posible, la carne picada que lleva varias horas preparada y pedir que el producto sea molido delante del cliente.

El consejo fue compartido desde la cuenta de Instagram de El Triángulo Carnes, donde explicaron que el proceso de molienda aumenta considerablemente la superficie de la carne expuesta. Por esa razón, una vez picada requiere mayores cuidados durante su manipulación, conservación y posterior cocción.

La recomendación, entonces, apunta a seleccionar primero el corte que se quiere consumir y solicitar que sea pasado por la máquina en ese mismo momento. De esta manera, se reduce el tiempo que transcurre entre la molienda y la preparación del alimento en el hogar.

Qué cortes se pueden elegir

No existe un único corte destinado a la carne picada. Entre las alternativas mencionadas por los carniceros aparecen la palomita, tortuguita, bola de lomo, roast beef, aguja y paleta, con distintas proporciones de grasa y características según la preparación que se pretenda realizar.

También existe una diferencia entre la denominada picada común y la especial. La primera puede elaborarse con recortes seleccionados y con poca cantidad de grasa, mientras que para la segunda suelen utilizarse cortes de mayor calidad.

Más allá de la elección, el punto central es el mismo: comprarla recién picada, mantenerla correctamente refrigerada y cocinarla de manera adecuada antes de consumirla. El tiempo que permanece molida antes de llegar a la cocina es uno de los aspectos que conviene tener en cuenta al momento de hacer la compra.