Noticias A
El consejo de los expertos antes de comprar carne picada y reducir riesgos
La recomendación es evitar las bandejas ya preparadas y pedir que sea molido en el momento. Palomita, tortuguita, bola de lomo, roast beef y paleta, algunas de las opciones.
Comprar carne picada parece una tarea sencilla, pero los especialistas advierten que la forma en la que se adquiere puede marcar una diferencia en materia de frescura y seguridad alimentaria.
Un carnicero difundió a través de las redes sociales una recomendación que generó repercusión: evitar, siempre que sea posible, la carne picada que lleva varias horas preparada y pedir que el producto sea molido delante del cliente.
El consejo fue compartido desde la cuenta de Instagram de El Triángulo Carnes, donde explicaron que el proceso de molienda aumenta considerablemente la superficie de la carne expuesta. Por esa razón, una vez picada requiere mayores cuidados durante su manipulación, conservación y posterior cocción.
La recomendación, entonces, apunta a seleccionar primero el corte que se quiere consumir y solicitar que sea pasado por la máquina en ese mismo momento. De esta manera, se reduce el tiempo que transcurre entre la molienda y la preparación del alimento en el hogar.
Qué cortes se pueden elegir
No existe un único corte destinado a la carne picada. Entre las alternativas mencionadas por los carniceros aparecen la palomita, tortuguita, bola de lomo, roast beef, aguja y paleta, con distintas proporciones de grasa y características según la preparación que se pretenda realizar.
También existe una diferencia entre la denominada picada común y la especial. La primera puede elaborarse con recortes seleccionados y con poca cantidad de grasa, mientras que para la segunda suelen utilizarse cortes de mayor calidad.
Más allá de la elección, el punto central es el mismo: comprarla recién picada, mantenerla correctamente refrigerada y cocinarla de manera adecuada antes de consumirla. El tiempo que permanece molida antes de llegar a la cocina es uno de los aspectos que conviene tener en cuenta al momento de hacer la compra.
El consejo de los expertos antes de comprar carne picada y reducir riesgos
Alem y Estudiantes abren una fecha clave en la recta final de la Liga Oro
Robó en la cantina de un club de Indio Rico y escondió el botín en un pozo
Scaloni, sobre su futuro tras la despedida de Messi: "Si todo va bien, seguiré siendo entrenador"
La lluvia se instala en Bahía y promete quedarse por unas cuantas horas
Más Leídas
-
La región19 horas ago
Monte Hermoso: "La playa está anclada por las construcciones y por eso se achica"
-
Noticias A9 horas ago
Un grupo de bahienses denunció una estafa con entradas falsas para ver a Messi
-
Noticias B22 horas ago
Revelan que el conductor del auto que se incrustó en el jardín de infantes es tío de un alumno
-
Noticias B19 horas ago
Buscan a un hombre que salió de Mayor Buratovich rumbo a Bahía y perdió contacto con su familia
-
La región16 horas ago
Tras la reunión con vecinos, Arranz habló de aporte que harían los frentistas
-
Noticias B21 horas ago
Intendente de Monte y dueños de inmuebles frente al mar se reúnen por financiación de obras
-
Noticias B20 horas ago
Testigo afirma que el conductor esquivó una camioneta antes de chocar contra el jardín
-
Noticias B18 horas ago
El Municipio simplificará los trámites de habilitaciones y reforzará controles