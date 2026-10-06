Se espera un miércoles lluvioso

Bahía Blanca tendrá este miércoles una jornada con abundante nubosidad, lluvias y lloviznas intermitentes, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 17 grados. Según anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en La Brújula 24, no se esperan tormentas fuertes.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la noche de este martes y podrían intensificarse ligeramente hacia el cierre del día y las primeras horas del miércoles, aunque sin fenómenos severos.

“Vamos tener mucha nubosidad, humedad, lluvia y algún que otro chaparrón, pero no se esperan tormentas fuertes”, explicó.

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo indicó que habrá pocos cambios. Para lo que resta del martes se mantendrán entre los 14 y los 16 grados, mientras que el miércoles la mínima estará cerca de los 10 u 11 grados y la máxima alcanzará los 16 o 17. Las precipitaciones estarán presentes de manera intermitente durante gran parte de la jornada.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera un panorama similar, con cielo nublado y lluvias. La principal diferencia estará en el viento sobre la costa: en Monte Hermoso soplará del este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 o 45 km/h.