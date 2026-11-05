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Cómo funcionarán este viernes los servicios en Bahía por el Día del Empleado Municipal

No habrá atención al público en las dependencias comunales. El transporte y la recolección de residuos funcionarán con normalidad.

| 🕒 1 min. de lectura.

Con motivo del asueto administrativo de este viernes 6, Día del Empleado Municipal, se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca.

Transporte público:
Las líneas circularán con normalidad. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos:
Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

Hospital Municipal:
Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría funcionará de 8 a 20. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:
No se realizarán servicios mortuorios, pero estará abierto para visitas de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago:
No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales:
Sin atención al público.

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