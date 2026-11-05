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Cómo funcionarán este viernes los servicios en Bahía por el Día del Empleado Municipal
No habrá atención al público en las dependencias comunales. El transporte y la recolección de residuos funcionarán con normalidad.
Con motivo del asueto administrativo de este viernes 6, Día del Empleado Municipal, se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca.
Transporte público:
Las líneas circularán con normalidad. Consultas en www.gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos:
Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.
Hospital Municipal:
Los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría funcionará de 8 a 20. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
No se realizarán servicios mortuorios, pero estará abierto para visitas de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago:
No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales:
Sin atención al público.
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