El bahiense Gastón Duprat volverá a dirigir a Antonio Banderas en una película sobre inmigración

El director bahiense Gastón Duprat sumará un nuevo proyecto internacional a su destacada trayectoria cinematográfica. Junto a su habitual compañero Mariano Cohn, volverá a trabajar con Antonio Banderas en Mare Nostrum, una película que combinará drama, tensión y humor para abordar la problemática de la inmigración y las contradicciones de la sociedad contemporánea.

Según publicó el sitio especializado El Séptimo Arte, el actor español protagonizará esta comedia satírica, cuyo rodaje comenzará en marzo de 2027 en España. La producción estará a cargo de José Luis Escolar y contará con el respaldo de HanWay Films, compañía que gestionará su comercialización internacional.

La historia tendrá como protagonista al capitán de un enorme buque portacontenedores que transporta una carga valuada en 1.000 millones de euros desde Estambul hasta Ciudad del Cabo. Durante el recorrido, en medio de una tormenta, la tripulación descubrirá una pequeña embarcación repleta de migrantes africanos que está a punto de hundirse.

Ante esa situación, el personaje interpretado por Banderas deberá enfrentar un dilema moral: continuar su viaje o rescatar a las personas que se encuentran en peligro. Finalmente decidirá ayudarlas, sin imaginar que esa determinación terminará desencadenando una crisis política internacional.

"Con Mare Nostrum queremos explorar un mundo marcado por la migración, las fronteras y las contradicciones de la naturaleza humana", explicaron Duprat y Cohn al presentar el proyecto.

Los realizadores también destacaron la magnitud de esta nueva apuesta cinematográfica. "Consideramos que esta es nuestra película más grande y ambiciosa hasta la fecha, pues reúne tensión, drama y un humor incómodo a una escala que nunca antes habíamos intentado", señalaron.

El largometraje marcará un nuevo encuentro profesional entre el bahiense y Banderas, quienes ya habían trabajado juntos en Competencia oficial, estrenada en 2022. Aquella producción, también dirigida por Cohn, contó con las actuaciones de Penélope Cruz y Oscar Martínez, y tuvo una importante repercusión internacional.

Duprat y su socio conforman una de las duplas más reconocidas del cine argentino, con películas como El hombre de al lado, El ciudadano ilustre y Mi obra maestra, producciones que consolidaron su estilo narrativo caracterizado por la sátira, la crítica social y el humor incómodo.

En esta oportunidad, el guion volverá a reunir a los 2 directores con Andrés Duprat, hermano de Gastón y habitual colaborador en sus proyectos cinematográficos.

La incorporación de HanWay Films permitirá impulsar la distribución internacional de Mare Nostrum, cuya comercialización comenzará durante el próximo American Film Market, uno de los principales encuentros de negocios de la industria audiovisual.

Con este nuevo proyecto, Gastón Duprat continúa afianzando su presencia en el cine internacional, esta vez con una producción que reunirá nuevamente su particular mirada sobre los conflictos humanos con la actuación de una de las figuras más reconocidas del cine español.