Speedway: mirá cómo están las posiciones a falta de dos fechas para conocer a los campeones

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Argentino Invernal de Speedway 2026 ingresó en su etapa decisiva y, cuando restan apenas dos fechas para el cierre de la temporada, las 4 categorías mantienen abiertas sus respectivas definiciones. Después de la competencia disputada el último sábado en el circuito Antonio Miranda de Bahía Blanca, la Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM) dio a conocer las tablas de posiciones actualizadas.

En la categoría principal de 500cc, Eber Ampugnani se mantiene como líder con 76 puntos, producto de una campaña que lo tiene como principal candidato al título. El piloto pampeano, ganador de la última final en Aldea Romana, cuenta con una ventaja de 14 unidades sobre Lisandro Lobos, que acumula 62.

El tercer puesto corresponde a Nicolás Gómez, con 56 puntos, mientras que Matías Galdós aparece cuarto con 45 y Fernando Olivera completa los primeros 5 lugares con 36. Más atrás se ubican Joaquín Félix (27), Félix Schell (23), Cristian Carrica (22) y Alex Acuña (22).

En 200cc, Félix Schell encabeza el certamen con 61 unidades y conserva una diferencia de 13 sobre su inmediato perseguidor, Jeremías Núñez, que suma 48. La disputa por el tercer escalón del campeonato también presenta una ajustada diferencia, con Juan Carlos Martín (37) y Matías Díaz (36) separados por apenas un punto.

Thiago Mensi ocupa la quinta posición con 21, seguido por Nicolás Gómez (19), Ezequiel Isnard (15) y Mateo Walter, Ian Ponce y Fermín Ford, todos con 12.

Por su parte, Jeremías Núñez domina la categoría 50cc Mayores con 76 puntos, luego de imponerse también en la cuarta programación del campeonato. Su escolta es Benjamín Comas, que reúne 57 unidades y se encuentra a 19 de la cima.

Magdalena Buscayrol ocupa el tercer puesto con 21 puntos, seguida por Martín Arrieta (13), Uma Schell (10), Valentino Mancinelli (8) y Eliseo Eleisegui (7).

En tanto, Tiziano Castillo manda en 50cc Menores con 57 unidades y una ventaja de 16 sobre León Wilches, que suma 41. La lucha por las posiciones siguientes está mucho más ajustada, ya que Jeremías Araya aparece tercero con 34 y Emmanuel Champonnois cuarto con 32.

Completan las posiciones de esta divisional Thaiel García, con 11 puntos, y Bastián Morales, con 7.

La quinta fecha del Campeonato Argentino se disputará este domingo 8 de noviembre en Colonia Barón, mientras que la sexta y última programación está prevista para el sábado 14 en Carlos Casares, donde se conocerán los campeones de las 4 categorías.

El cierre del certamen nacional también marcará el comienzo de la cuenta regresiva para el Campeonato Internacional de Speedway, cuya primera fecha está programada para el 13 de diciembre en el circuito Antonio Miranda de Bahía Blanca.