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Los récords que deja Messi en la Selección y que parecen imposibles de alcanzar
El capitán se despide como máximo goleador, futbolista con más presencias y dueño de varias marcas históricas en Mundiales y Eliminatorias.
Lionel Messi cerrará este martes ante Benín una etapa de más de dos décadas en la Selección argentina y lo hará dejando una serie de récords que, por la distancia con sus perseguidores, aparecen como muy difíciles de superar.
El rosarino llegará a su despedida con 207 partidos disputados y 125 goles, cifras que lo ubican como el jugador con más presencias y el máximo artillero en la historia del seleccionado mayor.
En la tabla de goleadores, Messi dejó muy atrás los 56 tantos de Gabriel Batistuta. Entre los futbolistas argentinos en actividad, el más cercano es Lautaro Martínez, con 42 conquistas.
La diferencia también es amplia en cantidad de encuentros. Javier Mascherano aparece detrás con 147 partidos, mientras que Ángel Di María y Javier Zanetti registraron 145. Nicolás Otamendi suma 139.
Otra de las marcas del capitán está vinculada a los Mundiales. Messi disputó 34 partidos con Argentina en Copas del Mundo, muy por encima de Diego Maradona, con 21, y Mascherano, con 20. Además, marcó 21 goles en la competencia y es el máximo artillero argentino en ese torneo.
En ese rubro superó ampliamente a Batistuta, que convirtió 10 tantos en Mundiales, y a Guillermo Stábile y Maradona, ambos con ocho. A nivel general, quedó apenas por detrás de Kylian Mbappé, quien alcanzó los 22 goles.
Messi también dejará otra marca importante en las Eliminatorias sudamericanas. Convirtió 31 goles y comparte el récord histórico del certamen con el uruguayo Luis Suárez. Más atrás aparecen Marcelo Moreno Martins, Alexis Sánchez, Hernán Crespo y Edinson Cavani.
Así, más allá de los títulos obtenidos durante su etapa con la Selección, la despedida frente a Benín también marcará el cierre de una carrera estadística excepcional, con registros que quedarán como referencia para las próximas generaciones del fútbol argentino.
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