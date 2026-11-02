Dramática definición en el Nacional: el morbo de Chacarita-Chicago y Patronato en riesgo

Ya Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero descendidos, hoy será un día trascendental en la lucha por la permanencia. Hay tres equipos que llegarán a la última fecha con chances de ser el cuarto que bajará de la Primera Nacional. Y si bien la definición se jugará en dos canchas al mismo tiempo, todas las miradas se las llevará el partido del morbo entre Chacarita y Chicago. Ojo, Patronato, el otro que está comprometido.

El duelo que se jugará en San Martín tiene muchos condimentos. Porque se enfrentan dos gigantes del Ascenso. Porque un conjunto histórico podría descender. Porque cuenta con reminiscencias de la Promoción 2012, cuando el Torito subió al Nacional para mandar al Funebrero a la Primera B en su propia casa. El penal atajado por Daniel Monllor a Damián Toledo en tiempo de descuento y el festejo frustrado del Tano Pasini, una imagen que quedó impregnada en la memoria de todos.

Mientras en San Martín se medirán Chacarita y Chicago, Rafaela será el escenario del choque entre Atlético y Patronato. La reacción en la recta final llevó a que el Fune esté un poco más holgado al tener 39 puntos. Distinta es la situación del Torito y el Patrón, ya que ambos tienen 37 puntos y hoy se estarían enfrentando en un virtual desempate por mantener la categoría.

Qué necesita Chacarita para asegurar la permanencia

Las cuentas están claras, aunque la tensión será inevitable. Chacarita conseguirá la permanencia con una victoria o un empate. Si pierde ante Chicago, deberá esperar que Patronato no consiga los tres puntos frente a Atlético de Rafaela.

Las cuentas de Chicago para zafar del descenso

Del otro lado, Nueva Chicago sabe que depende de sí mismo. Si gana en San Martín, asegurará su continuidad en la Primera Nacional. En caso de empatar, necesitará que Patronato pierda en Rafaela. Si cae ante el Funebrero, solamente podrá aspirar a un desempate, siempre y cuando el conjunto entrerriano tampoco consiga sumar de a tres.

La calculadora de Patronato en su visita a Rafaela

Por su parte, Patronato tendrá que viajar a Rafaela con la obligación de conseguir un buen resultado. Una victoria le garantizará la permanencia sin depender de nadie. Si empata, deberá esperar una derrota de Chicago en San Martín. En cambio, si pierde, su única esperanza será que se den los resultados necesarios para forzar un desempate.

Fuente: Olé