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El Nobel de Física fue para un científico por su trabajo con neutrinos cósmicos
Francis Halzen fue distinguido por sus aportes al observatorio IceCube, instalado bajo el hielo de la Antártida, y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía provenientes del espacio.
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este martes el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al hallazgo de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.
Halzen, nacido en Bélgica en 1944 y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, es una de las figuras centrales del proyecto IceCube, un gigantesco detector ubicado en el Polo Sur.
Su trabajo partió de una idea clave: utilizar el hielo antártico como medio para detectar neutrinos, partículas subatómicas sin carga eléctrica que atraviesan la materia casi sin interactuar con ella. Cuando uno de esos neutrinos choca con un núcleo atómico genera un destello de luz que puede ser captado por sensores instalados en el hielo.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
IceCube ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo y cuenta con miles de detectores capaces de registrar esas señales. Gracias a ese sistema, los investigadores pudieron identificar neutrinos procedentes de fenómenos extremadamente energéticos del universo.
El reconocimiento también premia el descubrimiento de neutrinos astrofísicos de alta energía, un avance que abrió nuevas posibilidades para estudiar algunos de los procesos más violentos y lejanos del cosmos.
Halzen se desempeña desde hace décadas en Estados Unidos y lideró científicamente el desarrollo de IceCube, cuya construcción permitió transformar el hielo del Polo Sur en uno de los mayores instrumentos del mundo para observar partículas provenientes del espacio.
El Nobel de Física es entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias y este año está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares.
Con esta distinción, Halzen se suma a la lista de científicos reconocidos por investigaciones que ampliaron la comprensión de los fenómenos fundamentales del universo.
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