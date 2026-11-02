50 años de Química Industrial Bahiense, 50 años con buena química

Una historia relacionada con el Bàsquet

Contenido Patrocinado. En la década del 70, el básquet se consolidaba como el gran deporte de Bahía Blanca, impulsado por una de sus figuras emblemáticas: Alberto Pedro Cabrera. Fue justamente gracias a ese ámbito que surgirían los vínculos entre “Beto”, Enrique Kubo, Guillermo Pascucci y Carlos Giglioli, quienes dieron forma a un proyecto orientado a la provisión de productos químicos para el sector industrial.Desde entonces, la empresa evolucionó hacia un modelo multicanal que hoy abastece a industrias, comercios y consumidores finales.

Infraestructura propia de gran escala

Actualmente, QIB cuenta con un predio de más de 10.000 m² en el Parque Industrial de Bahía Blanca, donde opera su planta de almacenamiento a granel, producción, fraccionamiento y logística. A ello suma dos sucursales de atención al público ubicadas en Moreno 2099 y Pilmaiquén 38, además de una tienda online propia que amplía su alcance y capacidad de respuesta: www.productosqib.com.ar

Productos y servicios para el sector industrial

La compañía produce, importa y distribuye insumos químicos para empresas líderes de los sectores petroquímico, energético, minero y alimenticio. Cuenta con logística propia para transporte a granel de cargas peligrosas, con alcance a todo el país y las habilitaciones correspondientes, incluyendo SEDRONAR. Asimismo, brinda servicios industriales especializados, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades operativas de cada empresa, con personal capacitado, equipamiento específico y una sólida experiencia en el sector.

Productos QIB, la marca propia garantía de calidad.

Productos Qib llega a comercios a través del canal de distribución, como al consumidor final en las sucursales de Moreno 2099 y Pilmaiquén 38.

Con una amplia y diversificada oferta de productos para el hogar, piscinas, ferretería, automotor y jardín, la marca se distingue por su compromiso con la calidad, respaldado por un establecimiento que cuenta con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) otorgado por la ANMAT, un atributo que afianza su posicionamiento en Bahía Blanca y la región.

En el segmento de productos para el mantenimiento y accesorios de piscinas, QIB se destaca por ser el único importador de materias primas para su elaboración en Bahía Blanca y la región, una ventaja competitiva que le permite fortalecer su capacidad productiva y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del mercado.

La sustentabilidad como objetivo de empresa y marca

La sustentabilidad ocupa un lugar central en la estrategia de QIB. Por ello se ha conformado un equipo profesional destinado a asesorar y gestionar practicas sustentables y de mejora continua en todos los aspectos de la operación de la empresa.

Esta visión dio origen a la creación de la marca EcoQIB, bajo la cual se han comenzado a desarrollar productos sustentables propios, se fomentó el desarrollo de un programa de economía circular para la producción de bateas de plástico reciclado que se recupera de los bidones comercializados con la vital y activa participación de los propios clientes.

Seguir generando buena química.

Cinco décadas de experiencia le han permitido a QIB construir un conocimiento profundo del sector químico y convertirse en un referente de Bahía Blanca, la región y el país.

Este importante presente se explica en su inquebrantable compromiso con la calidad, servicio, innovación y una fuerte vocación de crecimiento de una empresa que, a sus 50 años, continúa proyectándose hacia el futuro con la misma premisa que la vio nacer: seguir generando buena química.