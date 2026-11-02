Los mejores memes del triunfo de Boca sobre River en el Superclásico

Boca Juniors venció a River Plate en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico, y los hinchas lo vivieron de manera especial, incluso en las redes sociales.

Por eso, rápidamente se hicieron virales los tradicionales memes, esta vez de los fanáticos del Xeneize burlándose de sus pares del Millonario.

Las gastadas estuvieron apuntadas principalmente al defensor Lucas Martínez Quarta, que se hizo expulsar en el primer tiempo, y al presidente Stefano Di Carlo, quien hace tiempo viene quejándose de los arbitrajes y por eso se ganó el apodo de "Chilindrina", por el popular personaje de El Chavo del 8 que vive llorando.

Los mejores memes del Superclásico

Fuente: Mendoza Post