El sueldo alcanza cada vez menos: un informe muestra cuánto dura el dinero de los trabajadores en el banco

Un informe reveló que el 36% de los trabajadores del sector privado se quedó sin dinero de su salario antes del día 10 del mes, mientras que casi seis de cada diez agotaron sus ingresos antes del día 20. La situación es todavía más preocupante entre quienes perciben los sueldos más bajos.

El estudio elaborado por el Banco Provincia analizó los movimientos de más de 320 mil cuentas sueldo y comparó datos de diciembre de 2023, diciembre de 2025 y julio de 2026. Los resultados muestran que el dinero dura cada vez menos, incluso en un contexto de retracción del consumo.

Según los registros de julio de este año, a los cinco días de haber cobrado ya se había utilizado, en conjunto, la mitad del dinero depositado en concepto de salarios. En ese período se concentran pagos de tarjetas de crédito, débitos automáticos, alquileres y otros gastos fijos.

Para el día 10, el 36% de los trabajadores había agotado el saldo proveniente de sus haberes. Hacia el día 20, la proporción ascendía al 57%.

La situación presenta diferencias significativas según el nivel de ingresos. Entre los trabajadores con salarios más bajos, el 56% se quedó sin dinero antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el séptimo día del mes.

En los sectores de ingresos medios bajos, el 40% se quedó sin saldo antes del día 10, mientras que la mitad agotó su sueldo hacia el día 14. En cambio, entre quienes perciben remuneraciones altas, el 21% se quedó sin dinero durante los primeros diez días y la mitad llegó sin saldo al día 24.

La comparación histórica también refleja un deterioro. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la proporción de trabajadores que agotaron su salario antes del día 10 aumentó del 17,9% al 23,2%. Además, el día en que la mitad de los trabajadores se había quedado sin saldo se adelantó del 24 al 22.

Otro dato significativo es que la porción del sueldo utilizada durante las primeras 24 horas posteriores al cobro pasó del 18,5% al 23,5% en ese mismo período.

El informe advierte que este fenómeno no está relacionado con un aumento del consumo. Por el contrario, el salario real cayó un 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió un 8,6% en términos reales. En comparación con 2023, la caída del consumo alcanza el 20%.

Con información de DIB