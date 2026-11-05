La crisis del banco paraguayo impacta en la Argentina: suspendieron a empleados de una tecnológica

La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias directas en Argentina. La empresa tecnológica ITTI, perteneciente al Grupo Vázquez, dispuso suspensiones por 30 días sin goce de sueldo y reconoció que no cuenta con los fondos necesarios para afrontar los salarios pendientes de octubre ni garantizar los de noviembre.

La compañía emplea a unos 940 trabajadores en el país, aunque todavía se desconoce cuántos quedaron alcanzados por las suspensiones. Parte del personal recibió este jueves correos electrónicos que notificaban la medida, mientras que otros empleados deberán continuar trabajando desde sus domicilios por cumplir funciones consideradas esenciales.

Las suspensiones comenzaron el 5 de noviembre y se extenderán hasta el 4 de diciembre inclusive. Durante ese período, los afectados no percibirán remuneraciones, aunque conservarán su vínculo laboral y la cobertura médica.

En las comunicaciones enviadas, Kaitel SRL SEE, sociedad mediante la cual opera ITTI en Argentina, atribuyó la decisión a una situación de fuerza mayor derivada de la intervención del banco paraguayo.

“La Compañía se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre”, indicó la firma.

La incertidumbre entre los empleados comenzó antes de las notificaciones. “Hubo un silencio total. Literalmente, dejaron de responder desde Recursos Humanos hasta el directorio”, relató uno de los trabajadores.

El escenario representa un cambio abrupto respecto de los planes de expansión anunciados en agosto de 2025, cuando ITTI inauguró oficinas en Buenos Aires. La firma llegó a contar con cerca de 1.200 empleados, pero comenzó a reducir su plantilla durante los últimos meses.

La crisis se originó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara un proceso de intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y presuntas irregularidades financieras.

Con información de La Nación