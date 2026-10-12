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CR7, polémico: "Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos"
Cristiano Ronaldo rompió el silencio luego de ser sancionado por abandonar a su selección y dejó una contundente declaración sobre su legado histórico en el deporte.
Lejos de esquivar los focos de tensión, Cristiano Ronaldo redobló la apuesta. Tras ser sancionado por Portugal por haber abandonado la concentración en plena Nations League, el Bicho reivindicó su legado dentro del deporte. " Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos", disparó.
El ex capitán alcanzó los 980 goles en 1.337 partidos. Sin embargo, sostiene que sus logros no son lo suficientemente destacados por el público. " La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que no soy un jugador completo es una mentira. Soy el más completo", soltó en diálogo con CNN. Acto seguido, advirtió: " Seré el mejor de la historia, sin duda".
Nuevamente en torno a las estadísticas, remarcó: " Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".
A pesar de que en más de una oportunidad deslizó que el retiro estaba cerca, el delantero eligió no poner fecha. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", lanzó.
Cristiano Ronaldo fue suspendido en Portugal
Duro revés para Cristiano Ronaldo. Luego de abandonar la concentración de Portugal en plena Nations League por diferencias con su entrenador y publicar un extenso comunicado contra las autoridades, el Bicho fue suspendido de forma provisional.
¿Qué dice el comunicado que publicó la Federación de Portugal contra Cristiano Ronaldo?
"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por decisión de la Sección No Profesional, de fecha 9 de octubre de 2026, con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia al procedimiento", remarca el comunicado.
Fuente: Olé
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