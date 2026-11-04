Grooming: el Municipio acompaña a 42 familias y advierte que los casos no disminuyen

El Municipio presentó este miércoles una serie de actividades para fortalecer la prevención del grooming y el acompañamiento a víctimas y familias. En una conferencia de prensa encabezada por el intendente Federico Susbielles, se informó que actualmente son 42 las familias que reciben asistencia a través del Programa de Acompañamiento en Red (PAR).

La presentación se realizó en el salón Héroes de Malvinas, con la participación de la secretaria de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario, Romina Pires; el director de la Agencia de Participación, Manuel Echeveste; el director de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo; y Mónica Cid, madre de Micaela Ortega y coordinadora del programa PAR.

Durante el encuentro, Susbielles advirtió que la problemática continúa siendo grave y que no se registra una disminución de casos. Además, dijo que las nuevas tecnologías representan un desafío adicional para la prevención. "Lamentablemente son situaciones que siguen ocurriendo, no bajan la cantidad de situaciones que se dan. La inteligencia artificial complejiza todavía más esta situación", sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar tanto en la prevención como en el acompañamiento posterior a las víctimas. "Es muy importante llegar antes, por eso hay que hablar del tema, es muy importante ir a los colegios, hablar con los padres y estar atentos a este tipo de situaciones", expresó.

Por su parte, Mónica Cid explicó que el programa PAR actualmente acompaña a 42 familias y que el trabajo no se limita a la víctima, sino que abarca todo su entorno. "La red de contención que trabajamos nosotros en el programa nos hace recorrer todos los lugares donde transita ese niño, niña y adolescente, ya sea clubes, escuelas, scouts, guías, equipos de psicólogos", detalló.

Cid recordó que su compromiso con la prevención surgió a partir del asesinato de su hija Micaela Ortega y destacó la necesidad de sostener políticas públicas que permitan evitar nuevos casos. "Yo no hablo de grooming desde este lugar como coordinadora, hablo como mamá de mi hija. Desde una historia que no elegí, pero decidí transformar en compromiso", manifestó.

También insistió en que la responsabilidad de proteger a los menores debe ser compartida. "No alcanza con que una mamá esté atenta, no alcanza con que una escuela prevenga, no alcanza con que un municipio acompañe. Tenemos que estar las familias, las escuelas, las instituciones, los medios, las plataformas y el Estado", afirmó.

En cuanto a las acciones preventivas, Manuel Echeveste informó que durante 2026 se realizaron 80 encuentros en instituciones educativas, con la participación de más de 3.800 alumnos, en el marco del programa Clubes y Escuelas en Paz.

Además, precisó que desde su implementación en 2024 la iniciativa alcanzó a más de 150 instituciones y a más de 7.000 estudiantes.

El funcionario adelantó que este jueves se presentará un informe con los resultados del trabajo realizado durante el año, que permitirá identificar situaciones de riesgo y orientar nuevas estrategias de prevención de la violencia digital.

En paralelo, Romina Pires presentó la agenda de actividades que se desarrollará durante noviembre bajo el lema "Escuchamos para acompañar, hablamos para prevenir". La propuesta incluirá encuentros con jóvenes, familias, docentes, referentes de clubes y organizaciones sociales.

La funcionaria destacó que el objetivo es generar espacios de diálogo y escucha sin prejuicios, para que quienes atraviesan estas situaciones puedan encontrar herramientas y acompañamiento.

Finalmente, Susbielles ratificó la continuidad de los programas municipales y aseguró que se profundizará el trabajo conjunto con la Fundación Ser y Hacer, las instituciones educativas y la Justicia. "Nosotros no solamente lo vamos a sostener, sino que lo vamos a profundizar. Vamos a seguir acompañando con recurso humano, con recurso profesional", afirmó.

Durante la conferencia también se destacó la articulación con la Fiscalía y el trabajo del fiscal Rodolfo De Lucía en las investigaciones vinculadas con estos delitos.

Las familias que necesiten orientación o acompañamiento pueden comunicarse con el programa PAR al 291-532-1638, donde vana recibir asesoramiento para poder abordar estas situaciones.