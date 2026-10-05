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Investigan robo de camisetas y bolsos al plantel de Punta Alta Rugby Club
Ourrió sobre la Ruta Nacional 3 cuando el equipo regresaba de disputar las definiciones de Copa del torneo UROBa–URS. Desde la institución pidieron colaboración para recuperar las pertenencias.
El plantel de Punta Alta Rugby Club sufrió el robo de varios bolsos con indumentaria, pertenencias personales y elementos de entrenamiento mientras regresaba de disputar las definiciones de Copa del torneo UROBa–URS.
Según informó la institución, el episodio ocurrió alrededor de las 22:15 sobre la Ruta Nacional 3, luego de pasar la rotonda de la Ruta 252 y en inmediaciones del puente ubicado en dirección hacia la Planta de Tratamiento Cloacal de ABSA.
Entre lo sustraído había dos bolsos grandes que contenían las camisetas oficiales del club. En cada uno se trasladaban aproximadamente 25 prendas utilizadas por el plantel.
También fueron robados dos bolsos pertenecientes a los jugadores Leonel Barragán y Mauricio Mesa, en los que llevaban botines, ropa deportiva, toallones y otras pertenencias personales. En uno de ellos, además, había documentación y tarjetas.
A la lista se sumó otro bolso grande con pelotas de rugby y distintos elementos destinados a las prácticas, junto con uno más que contenía conos, vallas y botellas de agua utilizadas durante los entrenamientos.
Desde Punta Alta Rugby Club solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar recuperar los elementos y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la institución.
El club remarcó que cualquier dato que permita ubicar los bolsos o parte de las pertenencias sustraídas será de utilidad para los jugadores y para la entidad.
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