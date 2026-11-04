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Contundente mensaje del presidente de River tras el Superclásico: "Buscan disciplinar dirigentes"
Stéfano Di Carlo, mandatario del club de Núñez, contó que pidieron que Nicolás Ramírez no dirija más al Millonario y apuntó contra la cúpula de la AFA
El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, lanzó duras críticas contra el arbitraje del fútbol argentino tras la derrota frente a Boca Juniors en la Bombonera y confirmó que el club presentó un pedido formal para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo.
En declaraciones al programa F12 de ESPN, el dirigente cuestionó el desempeño del árbitro en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y apuntó contra el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
"Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores", sostuvo Di Carlo, quien calificó como "desastroso" el arbitraje de Ramírez y consideró que el juez fue al encuentro con la intención de complicar a River.
El presidente del Millonario reveló que la institución ya elevó una presentación formal para evitar que el árbitro vuelva a intervenir en partidos del equipo.
"Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. Ya no es este partido, son los Superclásicos del 2024, 2025, 2026. Hemos pedido concretamente eso por nota ayer", explicó.
Sin embargo, sus cuestionamientos fueron más allá de lo sucedido frente a Boca. Di Carlo aseguró que existe un problema estructural en el arbitraje argentino y sugirió que determinadas decisiones buscan condicionar a los dirigentes de los clubes.
"Es ejemplificar. Es aleccionar, desde una cosa que está mal, que es lo arbitral, para disciplinar dirigentes", afirmó.
En ese sentido, aseguró que muchos presidentes de instituciones comparten sus cuestionamientos, aunque prefieren no expresarlos públicamente por temor a posibles consecuencias.
Según publicó Infobae, el dirigente sostuvo que la situación se volvió cada vez más hostil hacia River y que la institución intentó manejar los conflictos con prudencia durante varios años, hasta que decidió hacer públicas sus diferencias.
Di Carlo también recordó otras situaciones polémicas en Superclásicos anteriores, entre ellas la actuación de Héctor Paletta desde el VAR en abril de este año y distintas jugadas que, a su entender, perjudicaron al conjunto de Núñez.
El presidente de River insistió en que los errores arbitrales pueden ocurrir, pero cuestionó que determinadas decisiones se repitan y reclamó una discusión más amplia sobre el funcionamiento del arbitraje.
"Hay que empezar a hablar de un problema sistémico. Hay que salir un poco de River", planteó.
Las declaraciones profundizan el enfrentamiento institucional entre River y la conducción de la AFA, en medio de un clima de tensión que se intensificó después del último Superclásico.
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