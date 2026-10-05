32 fotos del cóctel del aniversario de la UIBB



Regalo libertario para Luly

Como se sabe, la semana pasada, La Libertad Avanza presentó un proyecto para expulsar al a Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de que protagonizara un violento cruce durante un plenario donde se trataba el proyecto “Defensa de la Soberanía de Malvinas”.

Grabois atacó a su colega libertario Carlos Zapata al grito de “manga de chorros, sorete de mierda y vende patria”. El oficialismo, con una propuesta firmada por la radical Silvana Giudici, pretende aplicarle el artículo 66 de la Constitución Nacional y excluir al legislador del Congreso.

Claro esta que, para el partido de gobierno, podría ser un arma de “doble filo” porque los groseros epítetos de Grabois son similares a los que utiliza, a diestra y siniestra, el mismísimo presidente de la Nación casi a diario.

Sin embargo, la apostilla política tiene que ver con otra cosa e involucra a un funcionario municipal. Si la LLA avanza concretara sus intenciones de eyectar al diputado K, quien asumiría en la banca sería Luis “Luly” Calderaro, actual jefe de gabinete del intendente Susbielles, que quedó en la puerta del Congreso en la última elección.

De esta manera, los libertarios le darían un gran premio al conocido dirigente peronista que, por lo pronto, este fin de semana se lo vio peregrinar a Lujan como lo hace todos los años junto a su esposa, una destacada funcionaria judicial.



Dos que se anotan

Los motores ya están en marcha. El año que viene hay elecciones y la gente decidirá cambio o continuidad. Tanto a nivel local como a nivel nacional. Se cree que más allá de las tribus de fanáticos y las burbujas de las redes sociales, una importante porción de la sociedad sigue definiendo su voto, por suerte, analizando las situaciones que percibe bajo sus sentidos y aplicando sentido común.

En Bahía, se sabe, Federico Susbielles irá por la reelección. Salvo que haya cambio de planes, por ejemplo, de la liga de intendentes que la semana pasada estuvo en la ciudad: el poderoso Federico Achaval, alcalde de Pilar, admitió en una entrevista en LA BRÚJULA 24 que su grupo pretende poner al próximo gobernador.

En el arco opositor, hay varios que ya se perfilan. Dos lo confesaron también en la radio hace pocas horas: la presidente del Concejo Deliberante Gisela Caputo y el lilito Andrés De Leo. Se supone que la “Damita de Hierro”, peleará dentro de la interna de La Libertad Avanza con el escudo del PRO. Su padrino, Cristian Ritondo, ya la mandó a la cancha y le dio “herramientas”.

El economista preferido de Carrió, en cambio, podría tener un sello de alguna tercera vía o, incluso, tener “boleta corta”, es decir presentar una opción sólo nivel municipal y seccional, intentando colarse entre la grieta que proponen el peronismo y el mileísmo.

Otros que también piensan en 2027 y que ya están, discretamente, movilizados son los integrantes del Grupo Hospital, cuyas cabezas más visibles son los exlinaristas Gustavo Carestía, Facundo Arnaudo, Elisa Quartucci y el ingeniero José Zingoni, hoy funcionario de Susbielles.

Según pudo saber esta sección, la semana pasada los hospitalarios congregaron a un centenar de dirigentes y referentes de toda la provincia bajo el paraguas de “Fundación Nuevos Aires”, incluida intendenta de Gonzáles Chaves Lucía “Lucha” Gómez.

Al igual que De Leo, la idea de los históricos radichetas que gobiernan el buen Hospital Municipal, es presentar “una opción alejada de las opciones libertarias y peronistas”.



Bahienses en París

Pasó el Argentina Week, uno de los eventos económicos y empresariales más importantes del Gobierno en el exterior.

Ya mucho se ha publicado en los medios sobre los pormenores de las inversiones y las presencias políticas. Pero, fiel a su estilo, Bahía Indiscreta indagó sobre los bahienses que se dieron una vuelta por la capital francesa.

Enrique Iommi, representando al Grupo Elías, apareció en las rondas de negocios y anticipó algunas charlas que, principalmente tendrían alto impacto en Neuquén.

Por el lado político, esta sección, pudo corroborar que el concejal bullrichista Fernando Compagnoni y el armador Santiago Nardelli también estuvieron en la “Ciudad de la Luz”, interactuando con empresarios e importantes referentes del gobierno. El dúo ya está en modo electoral y no hay dudas de que “jugarán fuerte” en las próximas elecciones.

Otro bahiense, que tuvo un rol preponderante en la organización de las actividades, fue Pedro Negueloaetcheverry, un diplomático de carrera de la cancillería argentina que actualmente se desempeña como una de las autoridades de la Sección de Organismos Internacionales Económicos de la embajada en Francia. Pese a ocupar tan alto cargo, el hombre monitorea de cerca los quehaceres de nuestra ciudad, donde sigue teniendo a gran parte de su familia.

Alguien que no nació en Bahía, pero que residió durante un par de años fue el exconsul italiano Antonio Petrarulo. El plenipotenciario dejó un gran recuerdo en la ciudad y conserva grandes amistades hasta la actualidad.



Galería Indiscreta

La Unión Industrial de Bahía festejó a lo grande. En su bella casona de Brown al 400, el jueves último reunió a empresarios, políticos, judiciales y otras personalidades para celebrar un nuevo aniversario de su fundación en 1992 y de la mano del recordado Edgardo Santos Levantesi.

A continuación, algunas de las imágenes del elegante evento.

El presidente de la Unión Industrial Gustavo Elías





El senador Sergio Vargas le entrega un reconocimiento a la UIBB





Brian Robert e Ignacio Álvarez Gentil (presidente y secretario de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca)





Las elegantes diputadas libertarias Valeria Vitale y Carla Panelli





El presidente de la entidad saludando a los invitados





Juan Ignacio Rodríguez (Jóvenes Empresarios UIBB), Alejandra Beligoy (Belisur), Alejandro Gentile (presidente Unión Industrial de la Provincia), Maximiliano Di Federico (Grupo Asunción y Brújula 24) y Walter Ottavianelli (Puerto Frío)





Juan Ignacio Elías (CEO Grupo La Nueva), Gustavo Elías (UIBB) y Germán Sasso (La Brújula 24)





Gustavo Schamberger (IAGRO)





Laura Susbielles, Elías y los sindicalistas Raúl Oviedo (Empleados de Comercio) y Roberto Arcángel (Camioneros)





Los concejales Araceli Valenzuela, Franca Grippo Harrington y Felipe Ferrández (Libertad Avanza) y Álvaro Díaz (Unión por la Patria)





Concejal Grippo y la senadora radical Nerina Neumann Losada





Intendente Susbielles dando unas palabras





Sergio “Nono” Vargas (libertario blue), presidente de la Comisión de Industria y Minería del Senado.





El gremialista Arcángel, el director Ejecutivo de la Unión Industrial Ricardo Rabbione y Joaquín Wirsky, director de la UIBB y titular de la firma OMSA.





Senador Vargas y el fiscal general Juan Pablo Fernández





La diputada Panelli y el camarista federal Pablo Candisano Mera





Gustavo Elías haciendo el discurso inaugural





Elías y el senador Carlos “Chino” Kikuchi





Susbielles y la senadora radical Nerina Neumann





El presidente de la Cámara de Comercio Facundo Borri





El presidente de Olimpo Alfredo Dagna





La empresaria Soledad Di Leo (Espacio Frío)





El director de Industria de la Municipalidad Matías Italiano y Rocío Balzano (Sea White)





Concejal Gustavo Lari (Unión por la Patria), el secretario de Economía de la Municipalidad Carlos Devadillo y Fernando Bono (TGS)





Maximiliano Di Federico y Luciano Falcone, integrantes de la Zona Franca Bahía Blanca- Coronel Rosales





Carlos Sastre y Segundo Alonqueo (Transporte Mapa)





Concejal libertario Luciano Cagiao





La presidente del Concejo Deliberante Gisela Caputo departiendo con los presentes.





Emiliano Álvarez Porte, Gisela Caputo, Facundo Borri y Luciano Cagiao.





Susbielles, Gustavo Damiani (UIBB y Grupo La Brújula 24), senador Vargas y Elías.





El presidente del Puerto Santiago Mandolesi Burgos



