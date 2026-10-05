Scaloni prepara un equipo de gala para la gran despedida de Messi ante Benín

La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi ya está en marcha. La Selección argentina recibirá este martes a Benín en el estadio Monumental y Lionel Scaloni prepara un equipo cargado de figuras para acompañar al capitán en su último encuentro con la Albiceleste.

La idea del entrenador es poner desde el comienzo a varios de los futbolistas que formaron parte del ciclo más exitoso de los últimos años. Emiliano “Dibu” Martínez ocuparía el arco, mientras que Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico integrarían la defensa.

En el mediocampo, Scaloni apostaría por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, tres nombres fundamentales en la estructura de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022.

La ofensiva también tendría peso propio. Lionel Messi compartiría ataque con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en una formación diseñada para darle un marco especial a una jornada que promete quedar en la historia del fútbol argentino.

El rosarino ya se sumó a la concentración en el predio de Ezeiza, donde compartió un asado con sus compañeros y comenzó a trabajar junto al plantel. Su presencia abrió formalmente la cuenta regresiva hacia el encuentro del martes.

Scaloni anticipó que espera una noche de enorme carga emocional. “Va a ser un día inolvidable para todos”, expresó el técnico, quien remarcó que el protagonismo estará puesto completamente en el capitán y en los futbolistas que compartieron con él los principales logros de esta etapa.

La despedida se realizará ante un Monumental repleto y contará además con la presencia de los campeones del mundo y sus familias. Messi cerrará así una historia de más de dos décadas con la Selección, precisamente en un estadio donde nunca perdió: allí disputó 28 partidos, con 22 triunfos y seis empates.

De no mediar cambios, el posible once argentino sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.