Comienza la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Bahía Blanca

El Conicet Bahía Blanca puso en marcha este lunes una nueva edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, una iniciativa que busca acercar a la comunidad parte del trabajo científico y tecnológico que se desarrolla en la ciudad.

Las actividades se extenderán hasta el 16 de octubre y estarán dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos, además de público general interesado en conocer de cerca investigaciones, experiencias y proyectos.

La programación contempla charlas, experimentos, muestras interactivas y recorridos por diferentes institutos, con propuestas distribuidas en varios puntos de la ciudad.

Durante la jornada de este lunes, el INIBIBB recibirá visitantes entre las 9 y las 12 en sus instalaciones de Camino La Carrindanga.

También habrá actividad en Ingeosur, dentro del predio Alem de la Universidad Nacional del Sur. Allí se realizará la muestra interactiva “Laboratorio de Rocas” en el hall del edificio de Biología, Bioquímica y Farmacia, con encuentros previstos a las 9 y a las 11.

La agenda continuará el miércoles 7 de octubre con nuevas propuestas en institutos ubicados en el predio Alem. En Ifisur habrá actividades entre las 10:30 y las 12, mientras que INQUISUR ofrecerá encuentros en su aula seminario a las 9:30 y a las 10.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología forma parte de las acciones de divulgación que buscan generar un vínculo más cercano entre la comunidad científica y la sociedad, con especial foco en estudiantes y jóvenes.