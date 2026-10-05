Racing reaccionó en Córdoba y venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto

Racing consiguió una necesaria victoria este domingo al derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, por la undécima fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Avellaneda salió decidido y encontró rápidamente la ventaja. Tomás Conechny abrió el marcador a los 9 minutos y le permitió a la Academia manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

Antes del descanso apareció Adrián “Maravilla” Martínez para ampliar la diferencia y dejar a Racing 2-0 arriba, después de un primer tiempo en el que fue superior y supo aprovechar sus oportunidades.

El conjunto cordobés intentó reaccionar durante el complemento y empujó en busca del descuento, mientras Racing retrocedió algunos metros y apostó a sostener la ventaja.

La insistencia de Estudiantes tuvo premio sobre el cierre, cuando Mauro Valiente convirtió el 2-1 y le puso suspenso a los minutos finales. Sin embargo, la Academia resistió y terminó festejando tres puntos importantes fuera de casa.

El encuentro marcó además el estreno de Sebastián “Chirola” Romero como entrenador interino, acompañado por Luciano Aued, luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación frente a Boca por la Copa Argentina.

Con la victoria, Racing alcanzó los 11 puntos y se ubicó en el duodécimo puesto de la Zona B. Además, acumuló su segundo triunfo consecutivo en el Clausura y consiguió algo de oxígeno en medio de una campaña irregular.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, continúa comprometido en la parte baja: quedó con seis unidades y sigue peleando por escapar de los últimos lugares tanto en su zona como en la lucha por la permanencia.