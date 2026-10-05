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Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta y definirá la presidencia de Brasil con Lula
El candidato del Partido Liberal quedó por encima del actual mandatario, pero no alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre.
Flávio Bolsonaro se impuso este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en un balotaje que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.
Con prácticamente la totalidad de las urnas escrutadas, el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, mientras que Lula se ubicó segundo con poco más del 45%.
La diferencia no le alcanzó al candidato del Partido Liberal para superar el 50% necesario y evitar una segunda vuelta. De esta manera, los brasileños deberán regresar a las urnas el próximo 25 de octubre.
El resultado representó un fuerte impulso para Bolsonaro, que terminó por encima de las previsiones de varias encuestas publicadas durante los últimos días de campaña. Lula, en tanto, quedó obligado a recuperar terreno de cara a una definición que se anticipa ajustada.
La elección volvió a mostrar una profunda polarización en Brasil. Bolsonaro concentró buena parte del voto opositor al gobierno del Partido de los Trabajadores, mientras que el presidente mantuvo un importante respaldo entre los sectores que acompañaron sus anteriores gestiones.
Ahora comenzará una nueva etapa de negociaciones políticas. Los dos candidatos buscarán quedarse con los votos de quienes respaldaron en primera vuelta a las fuerzas que quedaron fuera de la definición y también atraer a parte del electorado que decidió no concurrir a las urnas.
Además de elegir presidente, Brasil renovó cargos legislativos y autoridades estaduales, en unos comicios que volvieron a tener impacto más allá de sus fronteras debido al peso político y económico del principal país de Sudamérica.
Con una diferencia reducida entre ambos candidatos, las próximas tres semanas serán decisivas. Bolsonaro intentará sostener el envión conseguido en las urnas, mientras que Lula buscará revertir el resultado para conseguir un nuevo mandato al frente de Brasil.
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