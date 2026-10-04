El Gobierno acelera acuerdos para eliminar las PASO antes de la visita del Papa

El Gobierno nacional aceleró en las últimas horas las conversaciones con gobernadores y aliados parlamentarios con un objetivo concreto: intentar resolver la eliminación o suspensión de las PASO antes de la visita del papa León XIV a la Argentina. En la Casa Rosada todavía no hay una fecha cerrada para llevar el tema al recinto, pero sí una certeza política: cuanto más se acerque noviembre, menor será el margen para una discusión de alto voltaje.

La estrategia empezó a tomar forma tras la gira de Javier y Karina Milei por París, donde coincidieron con varios mandatarios provinciales. Esos contactos, sin embargo, no alcanzaron para cerrar los apoyos necesarios, por lo que el oficialismo pretende retomar cuanto antes las negociaciones individuales. La reforma electoral sigue trabada en el Senado y La Libertad Avanza busca sumar votos antes de fijar una sesión.

El calendario juega en contra. El 15 de octubre la oposición convocó una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023, una discusión que volverá a poner al oficialismo a la defensiva en el Congreso. Ese mismo período estará atravesado por movilizaciones sociales y universitarias, lo que agrega presión a una agenda legislativa ya cargada.

A ese escenario se suma el viaje que Milei tiene previsto a Estados Unidos y una serie de protestas anunciadas para octubre. La combinación de actividad callejera, sesiones especiales y negociaciones con las provincias obliga al Gobierno a calcular muy fino cuándo abrir otro frente parlamentario de semejante peso.

La fecha límite política está marcada por la llegada del Pontífice. León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante esos días, la Casa Rosada pretende que la atención pública quede concentrada en la agenda papal y evitar que una disputa por la reforma electoral opaque la visita.

Por eso, dentro del oficialismo analizan que el debate por las PASO debería resolverse antes de ese período o, de lo contrario, quedar para después. Esa segunda alternativa complicaría los tiempos de una reforma que el Gobierno quiere tener definida con suficiente anticipación al calendario electoral de 2027.

Mientras tanto, la negociación con los gobernadores aparece como la llave del esquema. Milei necesita construir una mayoría que todavía no tiene asegurada y por eso la Casa Rosada volverá a apoyarse en acuerdos provinciales, conversaciones uno a uno y concesiones legislativas para intentar destrabar una de sus principales apuestas políticas antes de fin de año.

Con información de MDZ