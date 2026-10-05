Provincia podría descontar los días de paro a docentes de agrupaciones disidentes

El Gobierno bonaerense advirtió que podrían aplicarse descuentos salariales a docentes que adhieran a paros convocados por agrupaciones sin representación legal reconocida, en medio de una nueva escalada de conflictividad en las escuelas de la provincia.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que existen dos tipos de medidas de fuerza: las impulsadas por los gremios formalmente reconocidos y aquellas convocadas por agrupaciones disidentes que, según señaló, “no tienen la validación legal que corresponde”.

En ese segundo grupo ubicó a sectores como Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En esos casos, el funcionario confirmó que podrían disponerse descuentos sobre los haberes.

“La definición la lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”, aclaró Bianco respecto de la eventual aplicación de la medida.

La advertencia llegó luego del paro realizado la semana pasada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a FEB, Suteba, Udocba y Amet, en rechazo a distintos hechos de violencia registrados en establecimientos educativos.

Bianco sostuvo que mantuvo conversaciones con representantes sindicales, quienes le informaron sobre “cuatro o cinco” episodios de violencia ocurridos en escuelas durante la última semana.

El funcionario vinculó esa situación con un contexto más amplio de conflictividad social y cuestionó al Gobierno nacional. Afirmó que docentes, trabajadores de la salud y efectivos policiales atraviesan situaciones de violencia con mayor frecuencia, aunque esa interpretación fue formulada por el propio ministro y forma parte de la disputa política entre Provincia y Nación.

La Provincia, tal como publica DIB, no anunció hasta ahora una política general de descuento para todos los paros docentes, sino que planteó que la medida podría aplicarse en aquellos casos en los que la convocatoria provenga de agrupaciones que no tienen representación gremial reconocida.