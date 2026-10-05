Destacada A
Provincia podría descontar los días de paro a docentes de agrupaciones disidentes
Carlos Bianco diferenció las medidas convocadas por sindicatos con representación legal de las impulsadas por sectores que no cuentan con esa validación. La decisión sobre eventuales descuentos quedará en manos de Educación.
El Gobierno bonaerense advirtió que podrían aplicarse descuentos salariales a docentes que adhieran a paros convocados por agrupaciones sin representación legal reconocida, en medio de una nueva escalada de conflictividad en las escuelas de la provincia.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que existen dos tipos de medidas de fuerza: las impulsadas por los gremios formalmente reconocidos y aquellas convocadas por agrupaciones disidentes que, según señaló, “no tienen la validación legal que corresponde”.
En ese segundo grupo ubicó a sectores como Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En esos casos, el funcionario confirmó que podrían disponerse descuentos sobre los haberes.
“La definición la lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”, aclaró Bianco respecto de la eventual aplicación de la medida.
La advertencia llegó luego del paro realizado la semana pasada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a FEB, Suteba, Udocba y Amet, en rechazo a distintos hechos de violencia registrados en establecimientos educativos.
Bianco sostuvo que mantuvo conversaciones con representantes sindicales, quienes le informaron sobre “cuatro o cinco” episodios de violencia ocurridos en escuelas durante la última semana.
El funcionario vinculó esa situación con un contexto más amplio de conflictividad social y cuestionó al Gobierno nacional. Afirmó que docentes, trabajadores de la salud y efectivos policiales atraviesan situaciones de violencia con mayor frecuencia, aunque esa interpretación fue formulada por el propio ministro y forma parte de la disputa política entre Provincia y Nación.
La Provincia, tal como publica DIB, no anunció hasta ahora una política general de descuento para todos los paros docentes, sino que planteó que la medida podría aplicarse en aquellos casos en los que la convocatoria provenga de agrupaciones que no tienen representación gremial reconocida.
Provincia podría descontar los días de paro a docentes de agrupaciones disidentes
La Brújula 24, desde el Monumental: cómo fue retirar las entradas para la despedida de Messi
Los 11.000 kilómetros que recorrerá Lautaro Martínez y la decisión que tomó con el Inter
Según Creebba, la inflación en Bahía fue del 1,7% en septiembre
A dos años del crimen de un productor rural, tres acusados enfrentan un juicio por jurados
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Finalizaron las tareas de ABSA y comienza la reposición progresiva del servicio
-
Noticias B6 horas ago
Un delivery terminó en el hospital luego del choque con una camioneta
-
Noticias B7 horas ago
Un joven amenaza con dispararle a un hombre en plena calle y queda detenido
-
El Tiempo8 horas ago
Otro día de primavera en la ciudad para iniciar la semana: a cuánto llegaría la máxima
-
Noticias B7 horas ago
Aclaran por qué no conviene usar el horno para guardar bandejas, moldes o sartenes
-
Noticias A5 horas ago
Tras el corte de agua en Bahía, afirman que el suministro ya debería estar normalizado
-
Deportes19 horas ago
Olimpo venció a Gimnasia de Chivilcoy y se metió en semifinales
-
Deportes7 horas ago
Olimpo va por la final: enfrenta a San Martín de Formosa y arranca la ilusión de Villa Mitre