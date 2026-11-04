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Un "mini laboratorio" creado por argentinos será parte de un importante museo
La creación de dos biólogos es parte de las misiones espaciales desde 2016.
Un dispositivo creado por los biólogos argentinos Ezequiel Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, pasó a integrar una exposición permanente del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, institución del Smithsonian que conserva una de las mayores colecciones vinculadas a la aviación y la exploración espacial.
Se trata de una especie de “fotocopiadora de ADN” llamada MiniPCR que toma una cantidad muy pequeña de material genético y produce millones de copias para que los científicos puedan estudiarlo. Su importancia radica en que permite detectar microorganismos, investigar enfermedades y realizar experimentos sin necesidad de contar con un laboratorio grande y costoso.
Además, por su tamaño reducido y bajo consumo de energía, resulta especialmente útil en el espacio, donde los astronautas pueden analizar muestras sin tener que enviarlas a la Tierra.
“Nuestro objetivo siempre fue hacer la tecnología accesible a sectores con recursos limitados”, explicó Álvarez Saavedra.
En 2016, el astronauta británico Tim Peake lo utilizó en la Estación Espacial Internacional. Desde entonces, la miniPCR participó en estudios de amplificación y secuenciación de ADN, diagnóstico molecular, edición génica y reparación del ADN. Para sus creadores, el recorrido superó cualquier expectativa. “Lo que nunca imaginamos fue que nuestro instrumento llegaría a la Estación Espacial Internacional”, señaló el científico.
La presencia del aparato en órbita también permite reducir drásticamente los tiempos de análisis. Según Álvarez Saavedra, contar con una PCR a bordo posibilita diagnosticar enfermedades o identificar microorganismos en horas, en lugar de esperar meses para enviar muestras a la Tierra y recibir resultados.
El vínculo con el museo comenzó en 2020, cuando investigadores de la NASA que utilizaban el dispositivo contactaron a sus desarrolladores. La incorporación de la miniPCR a la colección permanente consolida así el recorrido de una herramienta concebida para democratizar el acceso a la ciencia y que terminó convertida en parte de la historia de la investigación espacial. Además, sus aplicaciones podrían extenderse a futuras misiones hacia la Luna y otros planetas.
Con información de Infobae
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