Un "mini laboratorio" creado por argentinos será parte de un importante museo

Un dispositivo creado por los biólogos argentinos Ezequiel Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, pasó a integrar una exposición permanente del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, institución del Smithsonian que conserva una de las mayores colecciones vinculadas a la aviación y la exploración espacial.

Se trata de una especie de “fotocopiadora de ADN” llamada MiniPCR que toma una cantidad muy pequeña de material genético y produce millones de copias para que los científicos puedan estudiarlo. Su importancia radica en que permite detectar microorganismos, investigar enfermedades y realizar experimentos sin necesidad de contar con un laboratorio grande y costoso.

Además, por su tamaño reducido y bajo consumo de energía, resulta especialmente útil en el espacio, donde los astronautas pueden analizar muestras sin tener que enviarlas a la Tierra.

“Nuestro objetivo siempre fue hacer la tecnología accesible a sectores con recursos limitados”, explicó Álvarez Saavedra.

En 2016, el astronauta británico Tim Peake lo utilizó en la Estación Espacial Internacional. Desde entonces, la miniPCR participó en estudios de amplificación y secuenciación de ADN, diagnóstico molecular, edición génica y reparación del ADN. Para sus creadores, el recorrido superó cualquier expectativa. “Lo que nunca imaginamos fue que nuestro instrumento llegaría a la Estación Espacial Internacional”, señaló el científico.

La presencia del aparato en órbita también permite reducir drásticamente los tiempos de análisis. Según Álvarez Saavedra, contar con una PCR a bordo posibilita diagnosticar enfermedades o identificar microorganismos en horas, en lugar de esperar meses para enviar muestras a la Tierra y recibir resultados.

El vínculo con el museo comenzó en 2020, cuando investigadores de la NASA que utilizaban el dispositivo contactaron a sus desarrolladores. La incorporación de la miniPCR a la colección permanente consolida así el recorrido de una herramienta concebida para democratizar el acceso a la ciencia y que terminó convertida en parte de la historia de la investigación espacial. Además, sus aplicaciones podrían extenderse a futuras misiones hacia la Luna y otros planetas.

Con información de Infobae