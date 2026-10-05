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La Brújula 24, desde el Monumental: cómo fue retirar las entradas para la despedida de Messi
La expectativa por la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina se vive en los alrededores del estadio Monumental, donde el periodista Franco Bahl realizó una cobertura especial para Bahía Hoy, por La Brújula 24.
Desde las inmediaciones de la cancha de River, el periodista mostró el movimiento previo a un encuentro que estará cargado de emoción y que marcará un momento especial para el capitán argentino y los hinchas.
“Me parece que va a ser el broche de oro para la Selección Argentina, para Lionel Messi. Va a ser un cierre para todos los argentinos y principalmente para Messi con el ciclo de la Selección”, sostuvo Bahl durante la comunicación en vivo.
Uno de los puntos de mayor interés para quienes ya llegaron a Buenos Aires fue el retiro de las entradas. Bahl contó que el trámite resultó mucho más ágil de lo que podía suponerse ante semejante convocatoria.“Ya tenemos los tickets. Quince minutos de fila con toda la furia”, dijo desde el lugar.
La recorrida también permitió conocer otro dato que llamó la atención: el valor de las camisetas de la Selección que se comercializan en la previa del encuentro.
Al mostrar uno de los modelos disponibles en la tienda, Bahl señaló que la camiseta tenía un precio de $270.000. Durante la transmisión indicaron que se trataba del modelo que utilizaría el equipo argentino en el partido.
La cobertura de La Brújula 24 continuará desde el Monumental, escenario que concentrará buena parte de las miradas en una jornada que promete quedar marcada por la emoción alrededor de Messi y su despedida ante el público argentino.
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