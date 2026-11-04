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Comerciantes bahienses sobre la suspensión de embargos a las pymes: "Se ve como un alivio"
Fernando Bueno, de la Corporación de Comercio, señaló que insistirán en que se amplíen las cuotas de los planes de pago.
La Corporación del Comercio y la Industria de Bahía Blanca valoró las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para facilitar la regularización de deudas de pequeñas y medianas empresas, especialmente la suspensión de embargos y la posibilidad de acceder a planes de pago.
“Si bien la ampliación es a 18 cuotas y genera cierto alivio, sobre todo por la suspensión de los embargos que se venían produciendo sistemáticamente sobre las cuentas corrientes y cajas de ahorro de los propietarios de las pymes, seguimos gestionando para que se amplíe mínimamente a lo que venimos reclamando desde hace tiempo: 48 cuotas”, dijo Fernando Bueno, directivo de la entidad, en el programa Nunca es tarde.
El dirigente recordó que el planteo ya había sido formulado meses atrás durante un encuentro que reunió a cientos de representantes de pequeñas y medianas empresas locales, donde también se solicitó detener los embargos y establecer condiciones de financiación más extensas.
Bueno aclaró, sin embargo, que la medida no resuelve la situación de fondo vinculada con la caída de las ventas. “Hay causas que tienen que ver con una cuestión mundial, que impactan a nivel local, y otras que son puramente locales. Y después, analizar rubro por rubro”, señaló.
Entre los sectores más afectados mencionó al de indumentaria y enumeró factores como la competencia de las importaciones, el comercio informal, las nuevas modalidades de venta y el avance de las plataformas digitales. También incorporó dificultades locales vinculadas con la logística y el estado de las vías de acceso a la ciudad.
En relación con las compras por internet, descartó que expliquen por sí solas la retracción del comercio tradicional. “El consumo es híbrido. Las generaciones más jóvenes pueden comprar un mayor porcentaje a través de internet, pero sigue existiendo una combinación. No creo que la discusión tenga que radicalizarse allí”, afirmó.
En ese sentido, consideró que también será necesario que comerciantes y empresarios incorporen nuevas herramientas y capacitación para mejorar su competitividad.
“Necesitamos empresas y empresarios que se capaciten, que se formen en nuevas habilidades para poder ser competitivos. No podemos estar siempre esperando que alguien nos traiga la solución. También nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos corresponde”, sostuvo.
Bueno planteó también la necesidad de articular políticas entre el sector privado, las instituciones y los distintos niveles del Estado para encontrar respuestas comunes a los problemas que atraviesa la actividad económica.
Además, señaló que, de acuerdo con la información que maneja la entidad, las nuevas condiciones comenzarían a implementarse a partir del próximo mes y recomendó que cada comerciante consulte los detalles específicos con su contador.
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