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La UTN abrió las inscripciones para ingresar a sus carreras en 2027
El trámite permanecerá habilitado hasta el 8 de enero.
La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional abrió las inscripciones al Programa de Acompañamiento al Ingreso a Carreras Tecnológicas (PAICAT), destinado a estudiantes que comenzarán durante 2027 alguna de las propuestas académicas de grado de la institución.
El período para anotarse comenzó el 2 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 8 de enero de 2027, mientras que el programa se desarrollará entre febrero y marzo. La inscripción debe realizarse a través de la página web de la Facultad Regional Bahía Blanca.
La oferta académica incluye las ingenierías en Energía Eléctrica, Electrónica, Civil y Mecánica, además de la Licenciatura en Organización Industrial.
Desde la UTN señalaron además que los estudiantes cuentan durante su formación con distintas herramientas de acompañamiento académico, técnicas de estudio, biblioteca y centro de documentación, espacios vinculados con tecnologías de la información y la comunicación y diferentes programas de becas.
La institución también dispone de actividades deportivas como fútbol, básquet y vóley, tanto en sus ramas femenina como masculina. Para obtener más información sobre el ingreso y las carreras, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Facultad Regional Bahía Blanca.
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