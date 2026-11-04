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MasterChef Celebrity tuvo a su quinto eliminado en una gala cargada de emoción
Diez participantes se enfrentaron en una prueba de eliminación que consistió en preparar ñoquis. El jurado cuestionó algunos detalles del plato del famoso que debió abandonar el certamen.
Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity durante la emisión del martes por la noche, luego de una exigente gala en la que los participantes debieron preparar ñoquis con distintas salsas. El actor no logró convencer al jurado y se despidió del programa con un emotivo mensaje.
La competencia, que se emite por Telefe y conduce Wanda Nara, reunió a diez participantes que llegaron a la instancia de eliminación con el delantal negro. La consigna fue elaborar un plato de ñoquis caseros con salsa, para lo cual contaron con 60 minutos.
La jornada también tuvo como invitado especial a Guillermo Cóppola, exrepresentante de Diego Maradona, quien compartió anécdotas con los concursantes antes de que comenzaran a cocinar.
Ramos decidió preparar ñoquis de sémola acompañados por una crema de champiñones, nueces y queso azul. Sin embargo, su propuesta recibió varios cuestionamientos de los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.
Martitegui cuestionó la utilización de un soplete para gratinar la preparación, mientras que Botana señaló que la salsa parecía haberse cortado. Betular, por su parte, reconoció que los ñoquis estaban ricos, aunque consideró que al plato le faltaba una mejor terminación.
Tras la degustación, el jurado destacó las preparaciones de Sebastián Presta, Campi y Julieta Nair Calvo, quienes fueron los primeros en asegurarse la continuidad en el certamen.
En tanto, Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán "Mala Fama" Coronel quedaron entre los tres participantes con las devoluciones menos favorables. Finalmente, Maru Botana fue la encargada de anunciar que el actor debía abandonar la competencia.
"Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores", expresó Ramos, visiblemente emocionado por su eliminación.
Su despedida también conmovió a Hernán Coronel, quien no pudo ocultar su tristeza. Ante esa situación, Wanda Nara destacó los vínculos de amistad que se generan entre los participantes más allá de la competencia.
De esta manera, Diego Ramos se sumó a la lista de eliminados integrada por Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner.
Con su salida, quedan 19 participantes en carrera en la edición 2026 del reality gastronómico.
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