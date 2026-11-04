Por qué sugieren pasar una bola de papel aluminio por la parrilla antes del asado: qué efecto tiene

Preparar un buen asado no solo requiere elegir la carne y controlar las brasas, sino también mantener la parrilla en buenas condiciones. En ese sentido, existe un truco sencillo y económico que consiste en utilizar una bola de papel aluminio para eliminar la suciedad acumulada antes de comenzar a cocinar.

Según publicó Canal 26, este método permite desprender restos de grasa y alimentos que quedan adheridos a las rejillas después de cada preparación, aprovechando la textura rugosa que adquiere el aluminio cuando se lo arruga.

La técnica consiste en cortar un trozo de papel aluminio, compactarlo hasta formar una bola firme y utilizarlo para frotar las barras de la parrilla. Su superficie irregular funciona como un elemento abrasivo que ayuda a despegar los residuos sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Además de ser una alternativa económica, tiene la ventaja de permitir la limpieza de distintos sectores de las rejillas, incluso aquellos de difícil acceso.

Para obtener buenos resultados, se recomienda pasar la bola de aluminio sobre las zonas donde haya restos de comida o grasa, sin ejercer demasiada presión. Una vez terminado el procedimiento, es importante retirar la suciedad desprendida con un paño y verificar que no hayan quedado pequeños fragmentos metálicos antes de colocar los alimentos.

En cuanto a la temperatura, lo más seguro es realizar la limpieza con la parrilla fría para evitar quemaduras. Si todavía conserva algo de calor, se aconseja utilizar una pinza larga y resistente, sin tocar directamente las rejillas.

Sin embargo, este truco no es recomendable para todas las superficies. Si bien puede resultar útil en parrillas de hierro o acero inoxidable sin recubrimientos delicados, el aluminio arrugado podría rayar aquellas que tengan terminaciones esmaltadas, porcelanizadas o antiadherentes.

En esos casos, lo conveniente es utilizar esponjas o cepillos adecuados para cada material, evitando deteriorar la protección de las rejillas.

También se desaconseja cubrir completamente la parrilla con papel aluminio para intentar concentrar el calor y quemar la suciedad, especialmente en equipos a gas, donde podría afectar la circulación del calor y la grasa.

Por último, los especialistas advierten que este procedimiento sirve principalmente para eliminar residuos superficiales. Cuando existe una acumulación importante de grasa endurecida, será necesario realizar una limpieza más profunda.

Con estas precauciones, una simple bola de papel aluminio puede convertirse en una herramienta práctica para dejar la parrilla lista antes de cada asado, sin gastar dinero en elementos especiales.