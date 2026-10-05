Milei festejó la victoria de Bolsonaro y apuntó contra Lula antes del balotaje

El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro luego de su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva, quien disputará el balotaje.

“Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, expresó el mandatario argentino tras conocerse los resultados de los comicios celebrados este domingo.

Milei sostuvo además que “la libertad avanza en Brasil” y destacó las posibilidades de profundizar el vínculo bilateral en caso de un triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta.

“Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó el Presidente, quien puso el foco especialmente en la relación comercial, política y cultural entre los dos países.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, agregó.

La relación entre Milei y Flávio Bolsonaro se fortaleció durante los últimos meses, marcada tanto por la afinidad ideológica como por el rechazo compartido hacia el actual gobierno de Lula.

El mandatario argentino incluso participó en julio de la convención del Partido Liberal realizada en San Pablo, donde se oficializó la candidatura presidencial del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante la campaña, Bolsonaro incorporó además algunos símbolos asociados a La Libertad Avanza. En uno de sus actos mostró una tijera gigante como representación del recorte del gasto público, en una puesta en escena similar a la motosierra utilizada por Milei.

Este domingo, después de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro también volvió a mostrar su cercanía con el Presidente argentino: repitió la frase “¡Viva la libertad, carajo!” y elogió las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.