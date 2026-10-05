Espectáculos
Murió Zulema Galperín, recordada por "Chiquititas", "Gasoleros" y "Poliladron"
La actriz tenía 90 años y una extensa trayectoria en televisión, cine, teatro y plataformas. Uno de sus últimos trabajos había sido en la serie “Envidiosa”.
La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años, según confirmó este lunes la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La artista construyó una extensa carrera y participó en algunas de las producciones más recordadas de la televisión argentina.
A lo largo de su trayectoria integró elencos de Chiquititas, Poliladron, Gasoleros, Primicias y Epitafios, entre numerosas ficciones. Uno de sus trabajos más recientes había sido en Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani.
Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices destacaron que Galperín mantuvo un vínculo permanente con la entidad hasta sus últimos días y recordaron su participación en actividades, espacios de formación, elecciones y asambleas.
Galperín había nacido el 18 de abril de 1936 y comenzó a desarrollarse profesionalmente como actriz durante la década de 1990, luego de haber trabajado durante años en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio y desde entonces profundizó su formación artística.
Uno de sus personajes más populares llegó en Duro de domar, donde participó de los sketches de Sebastián Presta con una composición desinhibida que le permitió alcanzar una fuerte repercusión entre nuevas generaciones.
Tal como señala TN, también trabajó en producciones televisivas como Verdad consecuencia, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos, además de la miniserie En París.
Su carrera cinematográfica incluyó títulos como Puan, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. También desarrolló una extensa actividad teatral y desde el año 2000 estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
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