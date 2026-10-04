"Bahía está siendo estrella en el rubro ganadero e industrial", destacó el vice de la Sociedad Rural

En la previa del acto inaugural de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, destacó en LA BRÚJULA 24 el presente y las perspectivas de Bahía Blanca, a la que definió como una ciudad que “se está haciendo estrella” por la combinación entre producción agropecuaria e industria.

El dirigente, que llega por primera vez a la muestra que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en Villa Bordeu, se mostró sorprendido por la convocatoria y el movimiento del predio. "Es lindísimo el lugar que tienen, hay un montón de gente, muchos productores", señaló en diálogo con el programa Mañanas de Campo.

El vicepresidente de la entidad explicó además por qué fue él quien llegó a Bahía en representación de la conducción nacional. Según contó, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, debió viajar a París para participar de Argentina Week.

En ese sentido aseguró que Pino "lamentó muchísimo no poder venir a Bahía" porque se había comprometido a regresar tras las elecciones internas de la entidad. "Había dicho que si volvía a ganar iba a venir a festejar acá y a estar con todos los bahienses. Lamentablemente no pudo por este tema", indicó.

De cara a su discurso de este domingo, Odriozola anticipó que buscará poner el foco en el acompañamiento al sector y en las oportunidades que aparecen para la ganadería y la agricultura. En esa línea, remarcó el esfuerzo realizado por los productores y la necesidad de seguir apostando a inversiones, entre ellas las vinculadas al riego y a la mejora de los cultivos.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su análisis estuvo puesto en el perfil que viene consolidando Bahía Blanca. "No solamente es el agro, la ganadería bovina, ovina y la agricultura, sino que ahora también avanza fuertemente la parte industrial", afirmó. Y agregó que el eventual desarrollo asociado a Vaca Muerta posiciona a la ciudad como un "polo agroindustrial espectacular" con condiciones para aprovechar ese crecimiento.

Odriozola también marcó una deuda que, a su entender, puede condicionar ese potencial: la infraestructura. "Es la materia pendiente", sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta para mejorar rutas, servicios y condiciones generales que permitan que la producción y las inversiones "fluyan de una manera mucho más amable para los productores y para la gente en general".