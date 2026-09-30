Argentina recibe a Bolivia en su primer partido sin Messi tras la final del Mundial

La Selección Argentina jugará contra Bolivia este miércoles, desde las 21:00, el primer partido oficial tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. De cara al encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni pararía un once muy diferente al último con una gran novedad: Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque.

Scaloni no dio pistas sobre la formación que dispondrá, pero hay expectativa con el posible debut de varios de los jóvenes que convocó, sumado al regreso de otros que hace tiempo no eran parte de una convocatoria.

En la práctica del martes, el entrenador dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano, donde lo más trascendente fue la presencia de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez, que compartirían el frente de ataque.

Otra de las novedades sería el ingreso de Nicolás Paz, que le ganaría la pulseada a Franco Mastantuono. Facundo Medina y Román Vega se disputan el lateral izquierdo, mientras que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirían el eje del mediocampo. Valentín Barco también tiene chances de meterse en el once y pelea su puesto con Matías Soulé.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Estadio: Mario Alberto Kempes

Fuente: TyC