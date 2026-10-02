Deportes
Peligra el amistoso entre Argentina y Burkina Faso: la delegación africana todavía no llegó al país
El partido está programado para este sábado a las 21 en el Monumental, pero el plantel rival continúa en Marruecos. Según trascendió, hubo diferencias por condiciones acordadas con la AFA.
El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, quedó envuelto en incertidumbre debido a que la delegación africana todavía no llegó al país.
El plantel debía arribar el martes por la noche, pero tres días después continúa en Marruecos. El avión que tenía que trasladarlo a Buenos Aires todavía no despegó y, a poco más de 24 horas del encuentro, la realización del partido corre riesgo.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el problema estaría relacionado con una serie de condiciones que la delegación de Burkina Faso había acordado previamente con la AFA y que no se habrían cumplido en su totalidad.
Ante esa situación, los jugadores africanos decidieron demorar el viaje hasta que se resuelvan esas diferencias, lo que generó un fuerte interrogante sobre la posibilidad de que el equipo llegue a tiempo para disputar el encuentro.
El compromiso forma parte de la serie de tres amistosos que la Selección argentina programó para esta ventana internacional. El equipo de Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y, después del eventual duelo ante Burkina Faso, cerrará la fecha FIFA frente a Benín el martes 6 de octubre.
Ese último partido tendrá un significado especial porque marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina. El capitán ya llegó al país este viernes, aunque no estaba previsto que jugara frente a Burkina Faso.
Por el momento no hubo una confirmación oficial sobre una suspensión o reprogramación. La situación permanece abierta y dependerá de que la delegación africana pueda resolver su traslado hacia Buenos Aires en las próximas horas.
Peligra el amistoso entre Argentina y Burkina Faso: la delegación africana todavía no llegó al país
Milei recibió en París un premio al "economista más influyente" y se emocionó en el discurso
Preocupación en Villarino por una banda de cuatreros: "Los productores están cansados"
Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura esencial del rock argentino
El CENS 454 llevará el nombre de Nela Agesta a 35 años de su creación
Más Leídas
-
Uncategorized20 horas ago
Viernes inestable en Bahía: baja temperatura y alerta amarilla por lluvias
-
Noticias A8 horas ago
Dos detenidos por robarle la mochila a un ciego y salir corriendo
-
Noticias B19 horas ago
Protección para la vivienda familiar: qué deberán informar ahora los escribanos
-
Deportes21 horas ago
Lionel Messi compró otro club en España y amplía su mapa de equipos en el mundo
-
Noticias B16 horas ago
El invento argentino que busca reducir el consumo eléctrico invisible
-
El Tiempo9 horas ago
La semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable
-
Noticias B9 horas ago
Monte Hermoso avanza con un plan para proteger la costa tras los últimos temporales
-
Noticias B9 horas ago
El pollo desplazó a la carne vacuna y se convirtió en la más consumida del país