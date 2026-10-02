Peligra el amistoso entre Argentina y Burkina Faso: la delegación africana todavía no llegó al país

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, quedó envuelto en incertidumbre debido a que la delegación africana todavía no llegó al país.

El plantel debía arribar el martes por la noche, pero tres días después continúa en Marruecos. El avión que tenía que trasladarlo a Buenos Aires todavía no despegó y, a poco más de 24 horas del encuentro, la realización del partido corre riesgo.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el problema estaría relacionado con una serie de condiciones que la delegación de Burkina Faso había acordado previamente con la AFA y que no se habrían cumplido en su totalidad.

Ante esa situación, los jugadores africanos decidieron demorar el viaje hasta que se resuelvan esas diferencias, lo que generó un fuerte interrogante sobre la posibilidad de que el equipo llegue a tiempo para disputar el encuentro.

El compromiso forma parte de la serie de tres amistosos que la Selección argentina programó para esta ventana internacional. El equipo de Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y, después del eventual duelo ante Burkina Faso, cerrará la fecha FIFA frente a Benín el martes 6 de octubre.

Ese último partido tendrá un significado especial porque marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina. El capitán ya llegó al país este viernes, aunque no estaba previsto que jugara frente a Burkina Faso.

Por el momento no hubo una confirmación oficial sobre una suspensión o reprogramación. La situación permanece abierta y dependerá de que la delegación africana pueda resolver su traslado hacia Buenos Aires en las próximas horas.